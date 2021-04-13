الهند تسجل أكثر من 161.7 ألف إصابة جديدة بكورونا.. أعلى حصيلة يومية في العالم

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الهند سجلت 161736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم لتصل إلى أعلى حصيلة يومية في العالم مرة أخرى. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 13.69 مليون حالة، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت الوفيات بواقع 879 إلى 171058. وعادة ما تتراجع الأرقام أيام الثلاثاء بسبب تأخر نتائج المسحات التي أجريت خلال مطلع الأسبوع.