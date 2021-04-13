أسعار النفط تصعد بدعم بيانات صينية قوية.. "برنت" عند 63.5 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ أظهرت بيانات من الصين زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0356 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 في المائة، إلى 59.98 دولار للبرميل.

ارتفعت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس في دفعة جديدة لتعافي البلاد الاقتصادي مع تنامي الطلب العالمي في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.

كما قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 في المائة في مارس من أساس مقارنة متدني للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود مع انحسار في جائحة كوفيد-19.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى أكسي "البيانات... تشير إلى تعاف محلي قد يكون أمرا إيجابيا بالنسبة للطلب على البنزين (و)ارتفعت أسعار النفط نفسها بعد الإصدار".

ومما دعم الأسعار أيضا، من المتوقع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في حين من المرجح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير.