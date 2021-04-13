انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية .. الأنظار صوب موسم الأرباح وبيانات التضخم

انخفضت المؤشرات الرئيسة لـ"وول ستريت" أمس، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن مستويات قياسية، إذ يتأهب المستثمرون لبدء موسم الأرباح وصدور تقرير رئيس للتضخم هذا الأسبوع.وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة أو ما يعادل 0.08 في المائة إلى 33775.06 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة إلى 4124.74 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 45.75 نقطة أو ما يعادل 0.33 في المائة إلى 13854.44 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس عن أعلى مستوياتها على الإطلاق مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح قبيل انطلاق موسم النتائج ربع السنوية، بينما صعدت أسهم شركتين فرنسيتين للمرافق بفضل أنباء عن صفقة اندماج عقب صراع لأشهر.وقفزت أسهم "فيوليا" و"سويز" 9.7 في المائة و7.7 في المائة على الترتيب بعد أن اتفقت شركتا إدارة النفايات والمياه على اندماج بنحو 13 مليار يورو (15.4 مليار دولار).وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5 في المائة بعد إقفال قياسي مرتفع الجمعة، وتصدرت الخسائر أسهم شركات التكنولوجيا والسفر والترفيه والسلع الأولية.ويتسارع موسم النتائج الأوروبي في وقت لاحق من نيسان (أبريل)، ويتوقع المحللون قفزة 47.4 في المائة في أرباح الربع الأول من العام لشركات ستوكس 600، وفقا لبيانات "رفينيتيف آي.بي.إي.إس".ومن المرجح أن يأتي معظم الدعم من الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشركات الصناعية.وهبطت أسهم شركتي الطيران منخفض التكلفة "إيزي جت" و"رايان إير" 3.9 في المائة و3.6 في المائة بعد أن خفض بنك إتش.إس.بي.سي توصيته للسهمين بسبب بواعث قلق حيال عودة الطلب مع إعادة فتح الاقتصادات.وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية أمس، إذ دفعتها إلى التراجع خسائر حادة تكبدها سهم "ياسكاوا إلكتريك" بعد إعلان المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا أرباحا أُخفقت في تلبية توقعات السوق، ما أثار موجة بيع في بقية أسهم التكنولوجيا.ونزل مؤشر نيكاي 0.77 في المائة ليغلق عند 29538.73 نقطة. والمؤشر في وضع الانتظار بعد أن بلغ أعلى مستوى في 30 عاما ونصف في منتصف شباط (فبراير)، مع ترقب كسره مستواه المرتفع المسجل في 18 آذار (مارس) عند 30485 نقطة أو مستواه المتدني في 24 آذار (مارس) عند 28379 نقطة الذي يعتقد أنه ضروري من أجل ظهور اتجاه جديد.وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25 في المائة إلى 1954.59 نقطة.وفقد سهم "ياسكاوا إلكتريك"، التي تصنع الروبوتات، وهي الشركة التي تعطي مؤشرا رئيسا لاتجاه أرباح المصنعين في اليابان 7.11 في المائة بعد أن جاءت أرباح ربع شباط (فبراير) دون توقعات المستثمرين.وتتوقع الشركة أن تقفز أرباح التشغيل 54.5 في المائة إلى 42 مليار ين "383.67 مليون دولار" في العام المالي الحالي، متفقة تقريبا مع توقعات المحلين عند 43 مليار ين.كما خسرت أسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا من بينها "نيتو دينكو" و"شين-إيتسو كيميكال" و"فانوك" بين 3.7 و1.76 في المائة.على الجانب الآخر، ارتفع سهم "توشيبا" 6.21 في المائة بعدما ذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليومية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن الشركة اليابانية للاستثمار المدعومة من الدولة والبنك الياباني للتنمية سينضمان إلى عرض شراء بقيمة 20 مليار دولار من قبل "سي.في.سي كابيتال بارتنرز".