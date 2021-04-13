مواءمة الدعم الحكومي «2 من 2»

أثرت الجائحة تأثيرا سلبيا أكبر في الفقراء والشباب والنساء والأقليات والعاملين في وظائف زهيدة الأجر وفي القطاع غير الرسمي. وينبغي أن يضمن صناع السياسات توافر الحماية الاجتماعية واستمرارية الإنفاق طوال فترة الأزمة عن طريق التوسع في تغطية شبكات الأمان الاجتماعي على نحو يحقق مردودية التكلفة كالحد من تسرب الإعانات إلى مستفيدين غير هؤلاء المستهدفين.زيادة تركيز الدعم على الشركات القادرة على البقاء: فإذا استمرت الجائحة، قد يؤدي استشراء حالات الإعسار بين الشركات إلى تدمير ملايين الوظائف، ولا سيما في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة المباشرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، يحسن أن تعمل الحكومات على منع سوء توزيع الموارد والحد من زيادة الشركات غير القادرة على الاستمرار. ويمكن أن تتراجع الحكومة بالتدريج عن القروض والضمانات الشاملة وتقصر الدعم العام على الظروف التي تظهر فيها الحاجة الواضحة إلى التدخل. ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتقييم مدى امتلاك الشركات مقومات الاستمرار، يمكن تحسين الاستهداف وتخفيض التكاليف الإدارية.وبشأن تهيئة السبيل للتحول الاقتصادي سيكون على صناع السياسات تحقيق التوازن بين تقديم الدعم المالي الآن من ناحية، وبين إبقاء الديون في مستوى يمكن التعامل معه من الناحية الأخرى. وقد يحتاج بعض البلدان إلى البدء في إعادة بناء هوامش الأمان المالي لتخفيف أثر الصدمات في المستقبل. وبالتالي فمن الضروري وضع أطر موثوقة متعددة الأعوام للإيرادات والإنفاق، خاصة إذا كان الدين مرتفعا والتمويل شحيحا.ويواجه عديد من البلدان منخفضة الدخل، حتى بعد القيام بدورها، تحديات في التعامل مع الجائحة على المدى القريب وفي تحقيق التنمية مع الوقت، كما يشير بحث أصدره الصندوق أخيرا. وستحتاج هذه البلدان إلى مساعدات إضافية، بما في ذلك عن طريق المنح والتمويل الميسر وتمديد العمل بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، أو في بعض الحالات، معالجة الدين في ظل الإطار المشترك.وإذا تم ذلك كما ينبغي، فستتيح سياسة المالية العامة إحداث تحول أخضر ورقمي واحتوائي في الاقتصاد بعد الجائحة. وحتى يصبح هذا الأمر حقيقة واقعة ينبغي للحكومات إيلاء أولوية للمسائل التالية:الاستثمار في النظام الصحي "بما في ذلك التوسع في نشر اللقاحات"، والتعليم، والبنية التحتية. ويمكن تعزيز النمو العالمي من خلال دفعة منسقة من الاستثمارات العامة الخضراء تقوم بها الاقتصادات التي تستطيع تحمل تكلفتها. ويمكن أن تهدف المشاريع التي تتم في الوضع الأمثل بمشاركة القطاع الخاص إلى تخفيف آثار تغير المناخ وتيسير الرقمنة.مساعدة الناس على العثور على عمل وتغيير الوظائف، إذا دعت الحاجة من خلال الدعم الموجه لتشغيل العمالة، وتعزيز التدريب، وبرامج البحث عن وظائف.تقوية نظم الحماية الاجتماعية للمساعدة على التصدي لعدم المساواة والفقر، وإحياء الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.إصلاح نظم الضرائب المحلية والدولية لتعزيز تحقق درجة أكبر من العدالة وحماية البيئة. ومن الخيارات الممكنة للعمل على تلبية احتياجات التمويل المرتبطة بالجائحة، يمكن فرض مساهمة مؤقتة لدعم التعافي من جائحة كوفيد - 19 تطبق على الدخول المرتفعة. وعلى المدى المتوسط ينبغي تعزيز تحصيل الإيرادات، خاصة في البلدان النامية منخفضة الدخل، التي يمكن أن تساعد على تمويل احتياجات التنمية.الحد من الإنفاق المهدر للموارد، وزيادة شفافية مبادرات الإنفاق، وتحسين ممارسات الحوكمة لجني الثمار الكاملة للدعم المالي.خلاصة القول: إن الحكومات قامت بجهود استثنائية لتدعيم اقتصاداتها، لكن هناك مزيد مما ينبغي القيام به لتجاوز جائحة كوفيد - 19، وتوفير دعم فوري مرن لكن موجه، والقيام بالضبط اللازم حين يصبح التعافي راسخ الجذور، وتهيئة الساحة لتعاف أكثر خضرة وإنصافا ودواما.