مخزونات النفط الأوروبية ترتفع إلى 481.73 مليون برميل في مارس

أظهرت بيانات من "يورو ستوك أويل" أمس، أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 481.73 مليون برميل في آذار (مارس) بزيادة 1 في المائة عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 0.5 في المائة على أساس سنوي.وبحسب "رويترز"، أشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات البنزين الأوروبية تراجعت 1.2 في المائة على أساس شهري إلى 122.66 مليون برميل لكنها ظلت مرتفعة 1.7 في المائة على أساس سنوي.وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية الشهر الماضي بلغت مليارا و157.27 مليون برميل في آذار (مارس) بزيادة 0.2 في المائة عن شباط (فبراير) و2.4 في المائة على أساس سنوي.وبلغ استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام في آذار (مارس) 8.407 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.2 في المائة عن شباط (فبراير) و7.8 في المائة على أساس سنوي.إلى ذلك، ذكر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف لحساب نشطاء مدافعين عن البيئة أمس أن أغلبية سكان المدن الأوروبية يؤيدون التخلص التدريجي من مبيعات سيارات محركات الاحتراق بدءا من 2030 في جميع أنحاء أوروبا وذلك للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.وقال 63 في المائة ممن شملهم الاستطلاع البالغ عددهم 10050 شخصا "إنهم يؤيدون فكرة بيع السيارات التي لا تتسبب في انبعاثات فقط في أوروبا بعد عام 2030".وأُجري الاستطلاع على الإنترنت الشهر الماضي في 15 مدينة من بينها لندن ووارسو وبودابست. وعارض 29 في المائة ممن شملهم الاستطلاع فكرة وقف مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، فيما قال 8 في المائة "إنهم لا يعرفون".وأيد معظم المشاركين في جميع المدن - الذين تراوح نسبتهم بين 51 في المائة في أنتويرب وبرلين و77 في المائة في روما - حظر بيع سيارات محركات الاحتراق.وحثت جماعة النقل والبيئة التي تتخذ من بروكسل مقرا، التي كلفت "يوجوف" بإجراء الاستطلاع، المفوضية الأوروبية على إدراج تاريخ لوقف مبيعات سيارات الاحتراق في الاتحاد الأوروبي، في مقترحات سياسات المناخ المقررة في حزيران (يونيو).وقالت المفوضية في أيلول (سبتمبر)، "إنها ستقيم في أي وقت يجب أن يتوقف بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي، وذلك لتحقيق هدف الاتحاد بخفض الانبعاثات في 2030".