50 مليار دولار استثمارات جديدة في تصنيع وبحوث الرقائق الإلكترونية ضمن خطة بايدن

قال البيت الأبيض أمس إن "حزمة الاستثمارات في البنية التحتية التي اقترحها الرئيس جو بايدن البالغة تريليوني دولار تتضمن 300 مليار دولار لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، من بينها 50 مليار دولار لإنتاج وبحوث الرقائق الإلكترونية". وبحسب "رويترز"، سيعلن بايدن الملامح الرئيسة لمسعاه لإعادة بناء قطاع التصنيع في تعليقات إلى اجتماع لمسؤولين كبار في البيت الأبيض والرؤساء التنفيذيين لنحو 20 شركة كبرى سيركز على نقص في أشباه الموصلات يعكر صفو صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا.وقال البيت الأبيض في تقرير بشأن خطة بايدن للوظائف إن "الاستثمارات المقترحة تتضمن أيضا 50 مليار دولار لإنشاء مكتب جديد في وزارة التجارة لمراقبة الطاقة الصناعية المحلية وتمويل استثمارات في إنتاج سلع حيوية".وتتضمن الخطة أيضا 46 مليار دولار لإعطاء دفعة لتصنيع الطاقة النظيفة من خلال مشتريات اتحادية وتعزيز الابتكار في قطاعات مثل السيارات والموانئ والمضخات وأيضا تكنولوجيات حيوية مثل المفاعلات النووية المتطورة والوقود. إلى ذلك، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "إنه يشعر بقلق من خطر وقوع هجوم إلكتروني واسع النطاق، أكثر من قلقه من إمكان حصول أزمة مالية عالمية مماثلة لتلك التي حدثت عام 2008".وبحسب "الفرنسية"، أكد باول لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية البارحة الأولى، أن مخاطر حدوث أزمة شبيهة بأزمة عام 2008 مع حاجة الحكومات إلى إنقاذ البنوك هي مخاطر "منخفضة جدا جدا".وأضاف "العالم يتغير. العالم يتطور. وكذلك المخاطر. وأقول إن الخطر الذي نراقبه أكثر هو الخطر الإلكتروني"، مبينا أن هذا مصدر قلق يتشاركه كثير من الحكومات والشركات الخاصة الكبيرة، والمالية منها تحديدا. ولفت باول إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي" يدرس أنواعا مختلفة من السيناريوهات.وأوضح أن "هناك سيناريوهات لا يمكن خلالها لنظام المدفوعات أن يعمل، ولا يمكن تسديد المدفوعات. هناك سيناريوهات تفقد فيها مؤسسة مالية كبيرة القدرة على تتبع المدفوعات التي تقوم بها، وأشياء من هذا القبيل".ويدرس "الاحتياطي الفيدرالي" أيضا احتمال توقف جزء صغير أو حتى جزء كبير من النظام المالي. وقال باول "لذا نخصص كثيرا من الوقت والطاقة والمال لحماية أنفسنا من ذلك"، مذكرا بأن هناك هجمات إلكترونية تطول مؤسسات كبيرة "كل يوم". إلى ذلك، أظهر مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس أن المستهلكين الأمريكيين زادوا مجددا في آذار (مارس) توقعاتهم للتضخم وأصبحوا أكثر تفاؤلا حيال سوق العمل. والتقرير هو أحدث دليل على أن المستهلكين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الأجل القصير مع عودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل وتعافي أكبر اقتصاد في العالم من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.ويخشى بعض المستثمرين والنقاد أن أسعار الفائدة المنخفضة ومقترحات لإنفاق ضخم من إدارة الرئيس جو باين قد تؤدي إلى قفزة في التضخم بينما يكتسب الاقتصاد زخما.لكن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وخبراء اقتصاديين آخرين يقولون إنهم يتوقعون أن أي ضغوط تضخمية في الأجل القصير لن تستمر طويلا وأن التضخم في مجمله سيبقى منخفضا.وبعد خمسة أشهر من زيادات مطردة، فإن توقعات المستهلكين للتضخم في الأجلين القصير والمتوسط هى الأعلى في نحو سبعة أعوام. وزاد متوسط توقعات التضخم على مدار العام القادم والأعوام الثلاثة المقبلة كليهما بشكل طفيف في آذار (مارس) إلى 3.2 في المائة و3.1 في المائة على الترتيب.وارتفعت التوقعات لحجم الزيادة في إنفاق المستهلكين الأمريكيين على المساكن والبنزين والإيجارات إلى أعلى المستويات منذ إطلاق المسح في عام 2013 . وزاد المستهلكون الذين شملهم المسح أيضا توقعاتهم لسوق العمل. وهبط متوسط التوقعات لارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة على مدار عام إلى 34.4 في المائة في مارس آذار من 39.1 في المائة في فبراير شباط، ليصل إلى أدنى مستوى منذ بدأت الجائحة.