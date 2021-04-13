بعد صراع مرير .. «فيوليا» و«سويز» تتفقان على اندماج بقيمة 15 مليار دولار

أعلنت فيوليا وسويز عن صفقة اندماج أمس قيمتها حوالي 13 مليار يورو (15.44 مليار دولار) بعد صراع لشهور بين شركتي إدارة النفايات والمياه الفرنسيتين.يرجع تاريخ المنافسة بين الشركتين إلى القرن التاسع عشر، وسعت فيوليا لاقتناص منافستها الأصغر سويز قائلة إنهما ستكونان معا أقدر على مواجهة التحدي البازغ من لاعبين في الصين.وبحسب "رويترز"، قالت فيوليا إن وضع الشركتين معا سيمكنهما من الابتكار في مجالات النمو مثل الخدمات البيئية وإعادة التدوير. يقدر الاتفاق قيمة سهم سويز بنحو 20.50 يورو (24.4 دولار) لتصل قيمتها الإجمالية إلى 12.8 مليار يورو، حسبما ذكرته الشركتان، بعد أن رفعت فيوليا سعر عرضها من 18 يورو. وتملك فيوليا بالفعل 29.9 في المائة في سويز.وقال أنطوان فريرو المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة فيوليا في بيان "زمن المواجهة انتهى."كانت سويز، التي مقرها باريس، رفضت عروضا من فيوليا منذ اشترت منافستها حصة فيها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفي شباط (فبراير) رفضت عرض استحواذ قيمته 11.3 مليار دولار.وتواجهت المجموعتان في المحاكم وأقامت سويز دفاعات من بينها مؤسسة لحماية أنشطتها الفرنسية في مجال المياه. وسيلغى ذلك بعد الاتفاق.وقال فيليب فارين رئيس سويز للصحافيين "استخدمنا جميع الأوراق التي كانت في جعبتنا للدفاع عن مصالح الشركة في مواجهة وضع عدواني."وأضاف أن مواصلة ذلك لن يكون مثمرا. وتشمل الصفقة مع فيوليا ضمانات لوظائف العاملين لدى سويز لفترة أربع سنوات.وقال مصدر مطلع على النقاشات إن فارين التقى فريرو مطلع الأسبوع لإبرام الصفقة.وأكد فريرو وفارين في مؤتمرين صحافيين منفصلين إن جيرار ميستراييه، الذي كان رئيسا لسويز ولشركة المرافق الفرنسية إنجي، توسط في المحادثات بين الشركتين. وذكرت الشركتان أنهما تستهدفان التوصل إلى اتفاق اندماج نهائي بحلول 14 أيار (مايو).إلى ذلك، استهدفت منصة التعليم عن بعد التي يستخدمها التلاميذ الفرنسيون بسبب جائحة كوفيد - 19 الأسبوع الماضي بهجمات إلكترونية من الأراضي الروسية والصينية على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.وأوضح المصدر نفسه لـ"الفرنسية" أن المصدر الجغرافي للهجمات لا يعني أن المنفذين يحملون بالضرورة الجنسيتين الروسية أو الصينية بحسب ما تظهره التحقيقات حتى الآن. وبعد الاعلان قبل عشرة أيام عن اغلاق المؤسسات المدرسية للجم انتشار وباء كوفيد - 19، عاد تلاميذ المدارس التكميلية والثانوية الثلاثاء الماضي للتعلم عن بعد لمدة أسبوع.لكن على غرار ما حصل في 2020 تعرضت مواقع "فضاءات العمل الرقمية" والمركز الوطني للتعليم عن بعد التي تستخدمها وزارة التربية الفرنسية للتعليم عن بعد، لمشاكل كثيرة في مناطق عدة.وتحدث وزير التربية جان-ميشال بلانكيه الثلاثاء الماضي عن "هجوم الكتروني قوي جدا مصدره الخارج" من دون مزيد من التفاصيل حول مصدره.وأشار المركز الوطني للتعليم إلى أن هجمات جديدة سجلت في الأيام التالية.