«مايكروسوفت» تعتزم الاستحواذ على «نوانس» مقابل 19.7 مليار دولار

أعلنت "مايكروسوفت" أمس، اعتزامها الاستحواذ على شركة "نوانس" لتطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية نظير 19.7 مليار دولار، لتعزيز خدماتها في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب "الفرنسية"، تستخدم شركة نوانس على نطاق واسع في السجلات الطبية، وهي مستخدمة حاليا في أكثر من ثلاثة أرباع المستشفيات الأمريكية، على ما ذكر عملاق التكنولوجيا الأمريكي في بيان.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن الصفقة نقدية بالكامل وتتضمن دفع ديون مستحقة على "نوانس".

وتأتي الصفقة في أعقاب شراء "مايكروسوفت" شركة لينكدن مقابل 27 مليار دولار في عام 2016 وتمثل "آخر خطوة في استراتيجية "مايكروسوفت" السحابية في الصناعات المحددة".

وعلى غرار الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، استفادت "مايكروسوفت" كثيرا من الاضطرابات الاقتصادية خلال كوفيد - 19.

وقفزت عائدات الشركة 33 في المائة في الربع الأخير إلى 15.5 مليار دولار مع دفعة كبيرة من الحوسبة السحابية والحوسبة الشخصية، بما في ذلك ألعابها للفيديو "اكس بوكس".

وتستخدم تكنولوجيا "نوانس" حاليا بواسطة أكثر من 55 في المائة من الأطباء وأطباء القلب في الولايات المتحدة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن الصفقة ستساعدها على مضاعفة سوقها المحتملة في قطاع الرعاية الصحية بنحو 500 مليار دولار.

وقال ساتيا ناديلا المدير التنفيذي لـ"مايكروسوفت"، "إن الذكاء الاصطناعي هو أهم أولويات التكنولوجيا والرعاية الصحية، وبات تطبيقه الأكثر إلحاحا".

وتابع "معا، من خلال ايكوسيستيم الشريك الخاص بنا سنضع حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أيدي المتخصصين في كل مكان لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وإيجاد اتصالات أكثر جدوى، بحيث نقوم بتسريع نمو سحب "مايكروسوفت" للرعاية الصحية و"ونوانس".

ارتفعت أسهم "نوانس" بنسبة 19.2 في المائة لتصل إلى 54.32 دولار في مداولات ما قبل السوق، في حين صعد سهم "مايكروسوفت" 0.2 في المائة إلى 256.24 دولار.

وفي سياق متصل بصفقات الاستحواذ والبيع، أعلنت شركة الاستثمار العقاري البريطانية هاميرسون دخولها في محادثات حول بيع استثماراتها في مجال مراكز تجارة التجزئة لشركة بروكفيلد.

وبحسب "الألمانية"، جاء إعلان الشركة البريطانية في ظل تكهنات وسائل الإعلام أخيرا بهذه الخطوة. وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار مؤكد بشأن هذه الصفقة، وقد لا تتم وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروطها.

وقالت هاميرسون "إنها تواصل بيع أصولها لتعزيز موقفها المالي"، مشيرة إلى أن حصيلة هذه الخطوات وصلت منذ بداية العام الحالي حتى الآن إلى 73 مليون دولار.