السندات الخضراء تكتسب جمهورا متزايدا في أسواق المال

الحكومات والشركات التي تجمع الأموال من خلال السندات الخضراء تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض، وهو ما يسمى "جرينيوم" greenium، أي سعر مميز للسندات الخضراء، في أحدث علامة على طلب المستثمرين الهائل على الأصول المستدامة.

العلاوة التي تتقاضاها هذه الصفقات تسلط الضوء على النمو السريع في سوق السندات المسماة سندات خضراء لأنها تمول الإنفاق الذي يهدف إلى دعم الأهداف المناخية أو البيئية.

قال ميتش ريزنيك، رئيس الدخل الثابت المستدام في فيدريتيد هيرمس "يتم شراء كل شيء يحمل اسم أخضر بشكل أساسي".

السندات الحكومية الخضراء الأولى في ألمانيا، التي يتم تتبعها عن كثب لأن سوق السندات في البلاد تعد معيارا إقليميا، يتم تداولها باستمرار بسعر أعلى من نظيراتها التقليدية منذ إصدارها في أيلول (سبتمبر). العائد على سندات الحكومة الألمانية الخضراء يبلغ الآن نحو 0.05 نقطة مئوية أقل من "توأمها" التقليدي، وهو مؤشر على أن المستثمرين على استعداد لدفع مبلغ أكبر لحيازة السندات الصديقة للبيئة.

قال محللون إن السندات السيادية الخضراء الأولى في إيطاليا تم تسعيرها الشهر الماضي بسعر أعلى قليلا مقارنة بالسندات الإيطالية العادية ذات تواريخ استحقاق مماثلة.

قال فيليب براون، الرئيس العالمي للقطاع العام وأسواق رأسمال السندات المستدامة في مجموعة سيتي "أصبح الجرينيوم الآن مفهوما راسخا للغاية"، مضيفا حتى "المدير متعهد الإصدار الأكثر تهكما" الذي يقوم بترتيب مبيعات السندات في البنوك سيتبني الجرينيوم في توقعاته للتسعير.

قد يكون من الصعب تحليل الجرينيوم، لأن الجهات المصدرة لا تبيع عادة السندات الخضراء والتقليدية التي تحمل الخصائص نفسها في الوقت نفسه. لكن في دراسة للسندات البيئية صدرت في النصف الثاني من 2020، وجدت مبادرة سندات المناخ "علامات متزايدة" على هذه الظاهرة.

تحليل 54 من السندات الخضراء المؤسسية والحكومية، التي جمعت معا 62.5 مليار دولار، وجد أن مستوى الطلب من المستثمرين كان أكبر مما هو لما يكافئها من السندات العادية. كما وجدت مبادرة سندات المناخ أيضا أنه تم تسعير كثير من السندات بتكاليف اقتراض أكثر تفضيلا مما كان متوقعا لإصدارات ذات تواريخ استحقاق مماثلة.

بحسب كارولين هاريسون، كبيرة محللي الأبحاث في مبادرة سندات المناخ "مصادر الطلب على (السندات الخضراء) تتزايد بسرعة أكبر من مصادر العرض"، ما يجعل التسعير أكثر تنافسية.

بما أن التسعير يعتمد عادة على قدرة الجهة المصدرة على سداد ديونها، فضلا عن ديناميكيات السوق مثل أسعار الفائدة، فإن الأحكام الأكثر تفضيلا التي يتلقاها المقترضون للسندات الخضراء فقط قد تمثل معدلات إقراض غير منطقية، بحسب قول بعض المحللين.

قال ريزنيك "إنها ليست مخاطرة مثيرة للقلق في هذه المرحلة"، لكن الحاجة إلى الوفاء بتفويضات الاستدامة قد تكون من محركات سوء التسعير. "ليس الأمر أنه يتم تجاهل مخاطر الائتمان، ولكن لا يتم تسعيرها بشكل دقيق".

يشعر مراقبون آخرون بالقلق مما إذا كانت السندات الخضراء سترقى إلى مستوى وعودها.

قال مارك داودينج، كبير الإداريين للاستثمار في بلو باي لإدارة الأصول "يستخدم المقترضون السندات الخضراء للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض. لا أرى ما هو الأثر الذي يحدثه ذلك على الإطلاق. لست متأكدا من أن ذلك يحدث التأثير الذي يود الناس رؤيته". بدلا من ذلك، قد يكون من الأفضل رفض شراء سندات بعض الجهات المصدرة أو تشجيع المقترضين على وضع معايير استدامة أكثر صرامة.

كولين ريدي، الرئيس المشارك للدخل الثابت العالمي في ليجال آند جنرال لإدارة الاستثمار، قال إن اختلالات التوازن بين العرض والطلب أدت إلى فقاعات سوقية غير مستقرة في الماضي، على الرغم من أنه لا يعتقد أن سوق السندات الخضراء تقترب من منطقة الفقاعة.

يغلب على السندات الخضراء التي تباع في السوق الرئيسة أن يتم تسعيرها بعوائد تبلغ 0.1-0.15 نقطة مئوية أقل من السندات التقليدية، وهي مع ذلك نسبة "لا يستهان بها" بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة نسبيا.

أضاف ريدي "سياستنا هي التعامل مع السندات الخضراء بشكل لا يختلف عن السندات العادية من الجهة المصدرة نفسها"، بالنظر إلى أن خطر العجز عن السداد هو نفسه بغض النظر عن النشاط الذي يموله المال.

قال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي، إن احتمال وجود فقاعة سندات خضراء يثير القلق من منظور المخاطر لأن ذلك من شأنه الإضرار بمصداقية سوق مهمة وجديدة نسبيا.

لكنه أشار إلى أن التقييمات مبالغ فيها عبر أسواق الديون بشكل عام بسبب الأحجام الهائلة من دعم البنوك المركزية المرتبط بالوباء. "إذا كانت هناك فقاعة (سندات)، فهي ليست مدفوعة بالسندات الخضراء".

قال بعض المحللين إنهم يتوقعون أن يختفي الجرينيوم بمرور الزمن، في الوقت الذي يتعادل فيه العرض مع الطلب ويصبح الاستثمار المسؤول هو القاعدة، وليس فئة استثمارية.

دومينيك كيني، محلل استراتيجي للائتمان والسندات الخضراء في بنك إتش إس بي سي، يرى أن السندات المستدامة لا تزال في مرحلة النمو، وإن الجرينيوم ليس "سوء تسعير" لكنه دالة على العرض والطلب: مجموعة متزايدة من المستثمرين الملزمين بتخصيص رأس المال للأنشطة المستدامة، أو يريدون ذلك، كانت تتنافس على مجموعة محدودة من الأصول.

وفقا لبراون، من سيتي، على المدى القصير وفي الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى احتمال ارتفاع التضخم، يمكن أن يصبح الجرينيوم ملموسا بشكل أكبر.

يبدأ حملة السندات منذ الآن في إعادة موازنة المحافظ والتخلص من السندات ذات التصنيف العالي، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من صدمة فيروس كورونا. لكن براون يرجح أن تكون السندات الخضراء "أكثر ثباتا" من السندات العادية، وليست من بين الأصول الأولى التي تباع نظرا لندرتها النسبية.

قال "سنرى هذا الجرينيوم يكتسب طابعا هيكليا أكثر من قبل في السوق الثانوية".