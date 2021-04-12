الاسترليني يتعافى مع إعادة فتح المتاجر في انجلترا

ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين مع تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في المملكة المتحدة ليتعافى من بعض خسائر الأسبوع الماضي، لكن محللين حذروا من أن الدفعة التي تتلقاها العملة البريطانية من التقدم في سباق اللقاح قد لا تستمر طويلا بينما تلحق بها دول أوروبية أخرى.

وأعيد فتح المتاجر والحانات وصالونات الحلاقة في انجلترا بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر، بحسب "رويترز" .

وبحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.26 بالمئة أمام العملة الأمريكية عند 1.3744 دولار.

وزاد 0.17 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 86.64 بنس لليورو، لكنه ما زال أضعف من أعلى مستوى له في عام البالغ 84.72 بنس الذي سجله الأسبوع الماضي.