"مايكروسوفت" ستستحوذ على "نوانس" مقابل 19.7 مليار دولار

أعلنت مايكروسوفت اليوم أنها ستستحوذ على شركة "نوانس" لتطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية نظير 19,7 مليار دولار، لتعزيز خدماتها في مجال الرعاية الصحية.

وتستخدم شركة نوانس على نطاق واسع في السجلات الطبية وهي مستخدمة حاليا في أكثر من ثلاثة أرباع المستشفيات الأميركية، على ما ذكر عملاق التكنولوجيا الأميركي في بيان.

وأوضحت مايكروسوفت أنّ الصفقة نقدية بالكامل وتتضمن دفع ديون مستحقة على "نوانس".

وتأتي الصفقة في اعقاب شراء مايكروسوفت لشركة لينكدن مقابل 27 مليار دولار في العام 2016 وتمثل "أخر خطوة في استراتيجية مايكروسوفت السحابية في الصناعات المحددة"، بحسب الفرنسية".

وعلى غرار الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، استفادت مايكروسوفت كثيرا من الاضطرابات الاقتصادية خلال كوفيد-19.

وقفزت عائدات الشركة 33 بالمئة في الربع الأخير إلى 15,5 مليار دولار مع دفعة كبيرة من الحوسبة السحابية والحوسبة الشخصية، بما في ذلك ألعابها للفيديو "اكس بوكس".

وتستخدم تكنولوجيا نوانس حاليا بواسطة أكثر من 55 بالمئة من الأطباء وأطباء القلب في الولايات المتحدة.

وأشارت مايكروسوفت الى أن الصفقة ستساعدها على مضاعفة سوقها المحتملة في قطاع الرعاية الصحية بنحو 500 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا إنّ "الذكاء الاصطناعي هو أهم اولويات التكنولوجيا والرعاية الصحية وبات تطبيقه الاكثر إلحاحا".

وتابع "معا، من خلال ايكوسيستيم الشريك الخاص بنا سنضع حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أيدي المتخصصين في كل مكان لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وخلق اتصالات أكثر جدوى، بحيث نقوم بتسريع نمو سحب مايكروسوفت للرعاية الصحية و ونوانس".

ارتفعت أسهم نوانس بنسبة 19,2 بالمئة لتصل إلى 54,32 دولار في مداولات ما قبل السوق، في حين صعد سهم مايكروسوفت 0,2بالمئة إلى 256,24 دولار.

