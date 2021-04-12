مخزونات النفط الأوروبية في مارس ترتفع 0.5% على أساس سنوي

أظهرت بيانات من يورو ستوك أويل اليوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 481.73 مليون برميل في مارس آذار بزيادة واحد بالمئة عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 0.5 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات البنزين الأوروبية تراجعت 1.2 بالمئة على أساس شهري إلى 122.66 مليون برميل لكنها ظلت مرتفعة 1.7 بالمئة على أساس سنوي، بحسب "رويترز" .

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية الشهر الماضي بلغت مليار و157.27 مليون برميل في مارس آذار بزيادة 0.2 بالمئة عن فبراير شباط و2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام في مارس 8.407 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.2 بالمئة عن فبراير شباط و7.8 بالمئة على أساس سنوي.