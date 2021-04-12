اتحاد الصناعات الألمانية يرفع توقعاته لنمو الصادرات في 2021

رفع اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي) اليوم الاثنين من توقعاته لنمو الصادرات هذا العام إلى 8.5 بالمئة من ستة بالمئة معللا ذلك بزيادة الطلب من الولايات المتحدة والصين، بحسب ما نشرت "رويترز".

لكن الاتحاد خفض في ذات الوقت توقعه لنمو الاقتصاد الألماني إلى ثلاثة بالمئة بدلا من 3.5 بالمئة في ظل إجراءات العزل العام السارية حاليا في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وذكر الاتحاد أن توقعه يفترض أن الإجراءات المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد ستُرفع إلى حد كبير بحلول بداية الخريف وأن عمليات قطاع الصناعات التحويلية لن تشهد أي قيود مجددا.