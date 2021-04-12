استمرار عجز الحساب الجاري لتركيا للشهر الـ 16 على التوالي

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي المنشورة اليوم الاثنين استمرار عجز ميزان الحساب الجاري لتركيا خلال فبراير الماضي للشهر السادس عشر على التوالي، في ظل استمرار تدهور الميزان التجاري.

وذكر البنك أن عجز ميزان الحساب الجاري بلغ خلال فبراير الماضي 2.61 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وكان متوسط تقديرات 17 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى ارتفاع العجز إلى 2.5 مليار دولار فقط.

في الوقت نفسه زاد العجز التجاري لتركيا خلال فبراير الماضي بنسبة 8.7% إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل إجمالي عجز الحساب الجاري لتركيا خلال 12 شهرا حتى نهاية فبراير الماضي 37.8 مليار دولار.