19 % من المصانع الكبيرة في ألمانيا تستخدم الروبوتات في الإنتاج

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن المصانع الكبيرة في ألمانيا كثيرا ما تستخدم الروبوتات في تنفيذ مهام إنتاجية أو خدمية، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وذكر المكتب اليوم الاثنين بمناسبة افتتاح معرض هانوفر الصناعي أن 19% من المصانع الكبيرة استخدمت العام الماضي هذا النوع من التكنولوجيات.

وبوجه عام، بلغت نسبة المصانع التي تعتمد بشكل كبير على الروبوتات 6% من إجمالي المصانع في ألمانيا.

ومنذ المسح الأخير في 2018، زاد استخدام الروبوتات في الصناعة مرة أخرى بنسبة 3 نقاط مئوية. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد حجم المصنع بوضوح مدى استخدام الروبوتات، حيث أظهرت البيانات أن 31% من المصانع التي يزيد عدد عامليها عن 250 عاملا تعتمد على الروبوتات. ولا تزيد النسبة عن 3% بين المصانع الصغيرة، التي يتراوح عدد عامليها بين 10 و 49 عاملا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، يتم استخدام الروبوتات في المصانع على سبيل المثال في أعمال اللحام أو الليزر أو الطلاء. وتُستخدم روبوتات الخدمات، من بين أمور أخرى، في المراقبة أو النقل أو التنظيف. وتوجد الطابعات ثلاثية الأبعاد أيضا بشكل أكثر شيوعا في المصانع الكبرى، حيث تُستخدم بشكل أساسي في إنتاج نماذج أولية ونماذج للاستخدام الداخلي.