أسهم أوروبا تتراجع عن ذروة قياسية قبل موسم أرباح الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل موسم إعلان الشركات لنتائجها المالية، بينما من المقرر أن تعيد متاجر البيع بالتجزئة في بريطانيا فتح أبوبها مع انتهاء إجراءات عزل عام صارمة فُرضت خلال الشتاء، بحسب ما نشرت "رويترز".

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ليقتفي أثر الأسواق الآسيوية المتراجعة، إذ يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح الشركات الأمريكية ستبرر التقييمات شديد الارتفاع. كما أن ثمة مخاوف من أن حالات الإصابة بكوفيد-19 ما زالت ترتفع في مناطق حول العالم.

وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة فايننشال تايمز 250، الذي يركز على الشركات المحلية، 0.2 بالمئة لكنه يحوم تحت أعلى مستوى له مع استعداد المتاجر والحانات وصالات الألعاب الرياضية ومصففي الشعر لفتح أنشطتهم بعد ثلاثة أشهر من العزل العام.

وهبطت أسهم شركتي إيزي جيت وريان إير للطيران قرابة ثلاثة بالمئة مع تخفيض إتش.إس.بي.سي توصيته للسهمين إلى "الاحتفاظ" بدلا من "الشراء".