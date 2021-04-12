إعادة فتح المتاجر والمطاعم في إنجلترا مع تخفيف إجراءات العزل العام

اصطف الناس خارج متاجر التجزئة في جميع أنحاء إنجلترا اليوم الاثنين لإطلاق العنان لرغباتهم المكبوتة في التسوق بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، في حين سارع البعض لتناول المشروبات أو حتى قص الشعر مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم والصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر، بحسب ما نشرت "رويترز".

وبعد فرض أصعب القيود في تاريخ بريطانيا في زمن السلم، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن إعادة الفتح "خطوة كبيرة" نحو الحرية لكنه حث الناس على التصرف بمسؤولية لأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدا.

ومع شروق الشمس، اصطف أناس أمام متجر برايمارك في برمنجهام، ثاني أكبر مدن إنجلترا، وخارج جيه.دي سبورتس في شارع أكسفورد في لندن.

وأغلقت مئات الألوف من الشركات أبوابها منذ أوائل يناير عندما فرضت إنجلترا إجراءات عزل عام للمرة الثالثة لوقف انتشار العدوى بسلالة "كنت" من فيروس كورونا.

واعتبارا من اليوم سيسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها في الهواء الطلق فقط ومن غير المتوقع أن تستقبل الزبائن في أماكن مغلقة قبل 17 مايو.