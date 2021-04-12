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أحداث في صور

امرأة تحمل ابنتها بعيدا عن آثار حريق اندلع في إحدى ضواحي الهند الفقيرة

امرأة تحمل ابنتها بعيدا عن آثار حريق اندلع في إحدى ضواحي الهند الفقيرة

«أ. ب »

امرأة تحمل ابنتها بعيدا عن آثار حريق اندلع في إحدى ضواحي الهند الفقيرة أمس.

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