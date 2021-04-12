امرأة تحمل ابنتها بعيدا عن آثار حريق اندلع في إحدى ضواحي الهند الفقيرة

امرأة تحمل ابنتها بعيدا عن آثار حريق اندلع في إحدى ضواحي الهند الفقيرة أمس.