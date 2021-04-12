مواءمة الدعم الحكومي «1من 2»

لا يزال سباق اللقاح مستمرا في الحرب ضد كوفيد - 19، لكن وتيرة إجراء التطعيمات تتسم بالتباين الشديد عبر البلدان، مع عدم توافر اللقاحات لعدد كبير منها. ومن الواجب تعزيز التعاون العالمي لإنتاج اللقاحات وتوزيعها على جميع بلدان العالم بتكلفة في المتناول. فكلما تسارع كبح الجائحة من خلال عمليات التطعيم، كانت الاقتصادات أسرع في العودة إلى وضعها الطبيعي.وإذا تمت السيطرة على الجائحة العالمية من خلال اللقاحات، فإن ما ينشأ من نمو اقتصادي أقوى من شأنه أن يدر إيرادات ضريبية إضافية تتجاوز التريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2025، وأن يوفر على المالية العامة تكلفة مزيد من تدابير الدعم الأخرى. ومن ثم، فإن توفير اللقاح سيغطي تكلفته وزيادة، طبقا لما ورد في عدد نيسان (أبريل) 2021 من تقرير الراصد المالي، ما يحقق قيمة ممتازة للمال العام المستثمر فيه.وبشأن درجات متفاوتة من الدعم المالي في العام الأول من جائحة كوفيد - 19، تحركت سياسة المالية العامة بسرعة وقوة بغية التصدي لهذا الطارئ الصحي. وبفضل ما قدمته من إمدادات حيوية، تمكنت من إنقاذ الأرواح وحماية الأرزاق. كذلك حال الدعم المالي دون حدوث انكماشات اقتصادية أكثر حدة وفقدان عدد أكبر من الوظائف مقارنة بما كان يمكن أن يشهده العالم لولا الإجراءات المتخذة، بما في ذلك تخفيف الضغط المالي عندما عملت السياسة النقدية بالتضافر مع سياسة المالية العامة.وقد تباينت قدرة البلدان على زيادة الدعم المالي، تبعا لما يتوافر لها من فرص الاقتراض بتكلفة منخفضة. وفي الوقت نفسه، يواصل التعافي الاقتصادي اتخاذ مسارات متباعدة في البلدان المختلفة، حيث تتقدم الركب الصين والولايات المتحدة، بينما تتأخر عنه البلدان الأخرى أو يصيبها الركود.وفي الاقتصادات المتقدمة، كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة أعوام "6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021"، كالإجراءات التي وافقت عليها الولايات المتحدة أخيرا وتلك التي تضمنتها ميزانية 2021 في المملكة المتحدة. وبين الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كان دعم المالية العامة أقل، نظرا لقيود التمويل، لكن ارتفاع العجوزات يظل كبيرا بسبب انخفاض العائدات الضريبية. وقد وصل متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 11,7 في المائة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و9,8 في المائة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، و5,5 في المائة بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل.ونتيجة لذلك، وصل متوسط الدين العام العالمي إلى نحو 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020 ومن المتوقع أن يستقر عند مستوى أقل بقليل من 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. كذلك حدثت زيادة كبيرة في البطالة والفقر المدقع. وبالتالي، فإن الجائحة تهدد بترك ندبة عميقة. غير أن المالية العامة ينبغي أن تظل مرنة وداعمة إلى أن تتم السيطرة على الجائحة. وتتفاوت الحاجة إلى الدعم والنطاق الذي يغطيه عبر القطاعات والاقتصادات المختلفة، مع مواءمة الاستجابات الصادرة عنها تبعا لظروف كل بلد، غير أن على الحكومات إيلاء أولوية للأمور، منها: تقديم دعم أكثر استهدافا للأسر الضعيفة والمحدودة الدخل... يتبع.