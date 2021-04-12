هل تستفيد الأعمال من «البيتكوين»؟ «2 من 2»

على نحو آخر، فإن المعروض من "البيتكوين" ثابت عند مستوى 21 مليون وحدة، ويعد هذا نقيصة أكثر من كونه سببا لاجتذاب المشترين. يجب أن تكون العملة المناسبة قادرة على الخضوع لقدر هائل من التوسع في العرض إذا اقتضت الظروف، كما في حال اندلاع أزمة مالية أو صدمة ترتبط بالطلب الكلي. في هذه الحالة لن يكون هناك ملاذ أخير للإقراض أو ملجأ أخير لصنع السوق قادرا على تنفيذ عمليات إنقاذ جهازية مع "البيتكوين" وغيرها من العملات الرقمية المشفرة غير المركزية.

أخيرا، هل تكون عملة البيتكوين حقا في طليعة بنية أساسية جديدة للعملة الرقمية لا يملك المستثمرون الحكماء ترف تجاهلها؟ كلا، لأن عملات البنوك المركزية الرقمية قيد التطوير في الصين وأماكن أخرى لا تشترك في أي شيء مع "البيتكوين" وغيرها من العملات الرقمية المشفرة الخاصة غير المركزية. فإصدارها لا ينطوي على سلسلة كتل أو أي تكنولوجيا أخرى لدفتر الأستاذ الموزع، ولا يوجد دليل على العمل المطلوب لإثبات صحة أي معاملة.

أما العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية فإنها تعمل كنسخ رقمية مباشرة من الحسابات المصرفية التقليدية. ومن حيث المبدأ يمكن تنفيذها كحسابات فردية مع البنك المركزي لكل مستهلك وشركة في نطاق سلطته. بدلا من ذلك، يمكن ضمان هذه الحسابات من قبل البنك المركزي، لكن على أن تحتفظ بها مجموعة عريضة من المؤسسات المالية الخاصة.

لا تمثل عملات البنوك المركزية الرقمية شيئا جديدا. فهي ليست تطورا ثوريا مثل العملات الرقمية المشفرة غير المركزية القائمة على دفتر الأستاذ الموزع. لكن هذه الثورة فشلت بالفعل، لأن "البيتكوين" والعملات المشفرة المماثلة غير جذابة على الإطلاق كمخزن للقيمة. ولا ينبغي لأي مستثمر عاقل أن يقترب منها "ما لم تكن لديه جيوب عميقة للغاية وكان على استعداد تام لخوض المجازفات".

علاوة على ذلك، يعد استهلاك "البيتكوين" شديد الإفراط للطاقة مسمارا آخر في نعشها. يجري التحقق من معاملات "البيتكوين" من خلال عمليات تعدين إثبات العمل التي تتطلب جهود حوسبة شديدة الاستهلاك للطاقة. تشير تقديرات مؤشر كامبريدج لاستهلاك "البيتكوين" للكهرباء إلى استهلاك سنوي يبلغ 139.15 تيراوات ساعة ــ أكثر من استهلاك الأرجنتين بالكامل.

ببساطة، تشكل "البيتكوين" وغيرها من العملات الرقمية المشفرة التي تتطلب ما يسمى إثبات العمل كارثة بيئية. الأسوأ من هذا أن العملات الرقمية المشفرة من الممكن أن تتكاثر دون قيود، وهذا يعني مزيدا من الضرر البيئي. حتى الـ 29 من آذار (مارس) 2021، سجل موقع CoinMarketCap 4490 عملة رقمية مشفرة، بدءا بـ "البيتكوين" مع سقف للقيمة السوقية بلغ 1.08 تريليون دولار، وتلته عمله الإيثيريوم بسقف للقيمة السوقية بلغ 204 مليارات دولار.

الخلاصة واضحة: "البيتكوين" استثمار بالغ الخطورة وغير مرغوب بيئيا. وعملة البيتكوين ليست حلا معقولا لمشكلات أي من الأسواق الناشئة، ومن غير الممكن أن تعمل كمخزن للقيمة أو كوسيط تبادل جدير بالثقة. وكلما أسرعنا بإحالتها هي وغيرها من العملات الرقمية المشفرة التي تعتمد على دفتر الأستاذ الموزع إلى هوامش التاريخ الاقتصادي، كان ذلك أفضل.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2021.