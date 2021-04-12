الطاقة المتجددة تتجه نحو عام قياسي من التوسع .. 650 مليار دولار «سندات الخضراء» في 2021

أنهى المؤشر العالمي للطاقة النظيفة، المكون من 30 شركة من جميع أنحاء العالم نشطة في مجال الطاقة النظيفة، عام 2020 بزيادة هائلة بلغت 141 في المائة، لكنه فقد 20 في المائة منذ بداية العام، ويتراجع بأكثر من 30 في المائة منذ الذروة، التي بلغها في كانون الثاني (يناير) الماضي.

ويجيب أندرياس روهمان الخبير المالي والمصرفي السويسري، عن تساؤل "هل هذا تراجع مؤقت أم بداية مرحلة هبوطية مؤلمة؟ قائلا: المؤشرات تقول إنه تراجع مؤقت، فقد تعهد أكثر من 70 بلدا بتحقيق صافي انبعاثات صفر من الغازات المضرة بالبيئة بحلول 2050 بموجب اتفاق باريس، ولهذا التعهد قول مستقبلي في أسواق المال والاقتصاد والتجارة.

وأوضح المحلل المالي في بنك "آي جي" السويسري الخاص: "على الرغم من أنه من الأسهل القول إن النتائج تحسب بعد بدء عجلة التنفيذ دورانها، وليس من التوقيع على التعهدات، وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس يشككون في جدوى وصدقية محاربة التلوث، إلا أن انتقال الطاقة يجري حثيثا وينمو في الحجم".

ويضيف في تحليل مالي نشره المصرف أخيرا: "تؤكد الوكالة الدولية للطاقة، وهي وكالة رسمية، أن الطاقة المتجددة ستحقق عاما قياسيا من التوسع في 2021 بفضل الدعم السياسي المتواصل دون انقطاع، فضلا عن المشاريع، التي آخرها كوفيد - 19 التي ستتحقق هذا العام".

وأضاف: "بعد 2021، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتجاوز الرياح والخلايا الشمسية مجتمعتين حصة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء في 2023، وحصة الفحم في 2024، وسيمثل هذان المصدران من الطاقة المتجددة وحدهما 95 في المائة من الزيادة في قدرة توليد الكهرباء بين عامي 2020 و2025.

وفقا لمنظمة الطاقة الدولية، ستوفر مصادر الطاقة المتجددة ثلث الكهرباء في العالم بحلول ذلك الوقت. ويقول روهمان، إن التوجه العالمي السائد، سواء لدى الدول الصناعية أو النامية لا ينبغي إلا أن يعزز الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وتقول الأرقام، التي نشرها التحليل إنه إلى وقت قريب - ليس أبعد من 2019 - لم تولد الرياح والخلايا الشمسية مجتمعتين سوى أدنى من 1250 كيلو واط من الطاقة، لكن في 2020 بلغ الحجم نحو 1400 كيلو واط، ويتوقع أن تواصل ارتفاعها حتى 2300 كيلو واط في 2025.

في المقابل، ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية ببطء من نحو 1755 كيلو واط في 2019 إلى 1765 كيلو واط في 2020، ويتوقع أن يواصل الغاز الطبيعي ارتفاعه البطيء حتى 2025 حتى يلامس حدود 2000 كيلو واط ذلك العام، أي أدنى بنحو 300 كيلو واط عما ستنتجه الرياح والخلايا الشمسية في 2025.

وحصة الفحم لها مسيرة معكوسة، إذ بقي خط مسارها ثابتا تقريبا بين 2019 و2020 بحصة توليد نحو 2125 كيلو واط من الطاقة الكهربائية. ومن المرجح أن تبقى الحصة كذلك حتى منتصف 2022 قبل أن تبدأ في الانخفاض لتستقر عند 2080 كيلو واط في 2025.

وما زالت حصة الطاقة المائية في توليد الكهرباء تسجل صعودا مستديما وحثيثا وإن كان بطيئا، فمن 1260 كيلو واط في 2019 - في ذلك الوقت كانت هذه الحصة أعلى من حصة الرياح والخلايا الشمسية مجتمعتين - يتوقع أن تصل حصة الطاقة المائية إلى 1350 كيلو واط في 2025.

وعلى صعيد الاستثمار، يقول التحليل إن الاستثمار الاستراتيجي المستدام اكتسب شعبية قوية في الأعوام الأخيرة ولم يظهر أي علامات على التباطؤ.

ووفقا للأرقام، التي يقدمها التحليل، جمعت "السندات الخضراء" 500 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع أن تجمع 650 مليار دولار في 2021. والاتجاه مماثل بالنسبة لصناديق الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المتداولة - أي صناديق التداول في سوق الأوراق المالية (البورصة).

وفي هذا المجال، يكشف التحليل أنه في 2013، لم تستثمر صناديق التداول في سوق الأوراق المالية في الاستثمار المستدام سوى بضع عشرات الملايين من الدولارات، وبقي الرقم دون الـ 100 مليون دولار حتى 2018. غير أن وتيرة اتجاه الصعود في الاستثمار المستدام تنبئ أنه سيصل إلى 50 مليار دولار في 2023 و420 مليار دولار في 2028.

والصورة مغايرة بالنسبة لصناديق الاستثمار المشترك في الاستثمار المستدام، فقد كان استثمارها في حدود 450 مليار دولار في 2013، ليصل إلى نحو 680 مليارا في 2018، ومن المتوقع أن يصل حجم استثمار هذه الصناديق إلى 1.7 تريليون دولار في 2028.

وبالنسبة لبنك "آي جي"، أحد أكبر المصارف السويسرية المتخصصة في الاستثمار، فإن تأثير المناخ سيلعب دورا رئيسا في قرارات الاستثمار والتقييمات. وستكافأ الشركات والقطاعات والبلدان، التي تتبنى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على حساب الآخرين.

ويقول التحليل إنه لا تزال التكلفة بالنسبة للشركات المرتبطة بالتلوث لم تتوقف عن الارتفاع، مثلما يتضح - على سبيل المثال - من العقود الآجلة لانبعاثات غازات الدفيئة، التي سجلت حاليا رقما قياسيا جديدا قدره 42 دولارا.

وبعض الشركات تأخذ زمام المبادرة، هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لجوجل وأمازون، اللتين تستثمران بكثافة في الطاقة المتجددة، وأضافت "أمازون" أخيرا 3.4 جيجاواط إلى محفظتها من الطاقة المتجددة، التي تبلغ مجموعها 6.5 جيجاواط، حيث وقعت عقودا مع "إنجي" و"أورستيد" من بين آخرين.

ووقع أكثر من 50 شركة من بينها "أمازون" و"مايكروسوفت" على "تعهد بشأن المناخ" يلزمها بالانتظار حتى يتم تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول 2040، أي قبل عشرة أعوام مما حدده اتفاق باريس.

ويضيف التحليل: "لا يبدو أن الانخفاض في قيم الطاقة البديلة مرتبط بمشكلة أساسية، لا تزال آفاق نموها سليمة، بل هي سوق ارتفعت بسرعة كبيرة وتناوب قطاعي كبير.

وفي الوقت، الذي تتوقع فيه السوق تطبيع الاقتصاد العالمي، يتجه المستثمرون إلى الأوراق المالية أو الدورية، التي عانت خلال الوباء، على حساب مخزونات النمو. ولا يظهر التناوب أي علامات ضعف في هذا الوقت، ويمكن أن يستمر خلال الأشهر القليلة المقبلة، هناك خطر آخر على المدى القصير أو المتوسط هو خطر هيكلي.

وكضحية لنجاحها، استثمرت صناديق الاستثمار في البورصة في مجال الطاقة المتجددة مبالغ ضخمة في قطاع لا يزال صغيرا نسبيا، ما تسبب في تحسن الأسعار، وأن تأثيراتها المعاكسة في طريقها للحدوث.

وفقا للتحليل، لهذا السبب تخطط "ستاندرد آند بورز" لتغيير تكوين مؤشرها من خلال زيادة عدد الأسهم، وستضطر صناديق الاستثمار المتداولة، التي لديها أكثر من 11 مليار دولار تحت الإدارة، إلى إعادة التوازن إلى المراكز المهمة في الأوراق المالية الأقل سيولة.