من هدر إلى تصدير 



الاقتصاد اليوم وعمليات الإنتاج بكل تفاصيلها مهما بدت صغيرة تعتمد على الطاقة، وفقر الدول اليوم ليس فقرا في الوصول إلى رأس المال بأنواعه المختلفة بل هو فقر الطاقة، الذي يتسبب في تراجع الدول اقتصاديا ويقودها نحو مشكلات اجتماعية وسياسية لا حصر لها.

وقد أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن نحو مليار شخص يعيشون دون كهرباء، ومئات الملايين دون الحصول عليها بشكل كاف أو منتظم، ونحو ثلاثة مليارات شخص يقومون بالطهي أو بتدفئة منازلهم بأنواع من وقود ملوث مثل الخشب أو أنواع أخرى من الكتلة الحيوية، ما يؤدي إلى تلوث الهواء الداخلي والخارجي مع ما يحدثه هذا من تأثيرات وأضرار صحية.

لهذا لا يمكن بناء اقتصاد مستدام دون إصلاحات عميقة في إمدادات الطاقة، والدولة التي تواكب التطورات وتنفق كثيرا على الطاقة هي دولة تهتم بشعبها وتعمل بجهد كبير من أجل جودة الحياة واستقرار المجتمع، والسعودية من الدول التي لم تألوا جهدا من أجل ضمان وصول الطاقة الكهربائية وجميع أشكال الموارد الاقتصادية الأخرى الضرورية لكل منزل مهما نأت به جغرافية البلاد العريضة.

لكن هذا الاهتمام الكبير والتوسع الهائل كان يعتمد في جوهره على إمدادات النفط، ومع التوسع الكبير والنهضة الشاملة أصبح الاقتصاد السعودي يستهلك نحو أربعة ملايين برميل يوميا، ووفقا لتقارير منشوره فإن المملكة تعد خامس دولة في العالم في استهلاك النفط. ولهذا فإن الاقتصاد السعودي أصبح بحاجة ماسة إلى معالجة اقتصادية توازن بين أمرين، الأول استدامة إمدادات الطاقة، حيث لا يعاني المجتمع صدمة التراجع في الإمدادات بشكل يؤثر في حركة الاقتصاد، واحتياجات السكان من الطاقة مع طقس بدرجة حرارة مرتفعة جدا في الصيف، وفي الوقت نفسه يجب علينا فعل شيء بشأن هذا الارتفاع المتواصل في استهلاك النفط الذي يفقد الاقتصاد موارد مهمة.

ومن المعلوم أن القيادة السعودية تتعهد بأن تسهم بقوة بمبادرات قيادية عالمية في معالجة الاحتباس الحراري. حيث تقدمت المملكة بمبادرات عدة وجادة بهذا الشأن كان آخرها التطبيق الناجح للاقتصاد الدائري للكربون، لكن هذا الجهد الضخم بهذا المسار يجب أن يتم دعمه في الداخل ومعالجة الاستهلاك القائم على النفط، وقد اختارت الرياض عدة مسارات لهذه المعالجة يقوم الأول على معالجة أسعار الطاقة للحد من الهدر، كما اتجهت بقوة نحو تطوير إنتاج الطاقة المتجددة.

في هذا المسار الأخير وبرعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية كأحد المشاريع المستهدفة لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، كما تم تدشين العمل في سبعة مشاريع أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة. وقد أكد وزير الطاقة في كلمته بهذه المناسبة أن المملكة تسعى إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 في المائة لكل منهما بحلول عام 2030، وبذلك تتم إزاحة مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميا.

هذه الكمية الضخمة تعادل صافي الصادرات اليومية لدول عديدة محتملة مثل ليبيا بل إنها تعادل صادرات البرازيل والمكسيك وأذربيجان مجتمعة، وقد وصف الأمير عبدالعزيز بن سلمان هذا الهدر بأنه يتسبب في حرمان المالية العامة من موارد كبيرة كان يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل وذلك بإعادة تصدير هذه الكمية الكبيرة التي تحرق وتهدر بما يعود بمنافع على الاقتصاد الوطني. وفي المقابل فإن إنتاج الطاقة الذي تحقق من محطة الشعيبة قد تم تسعيره بواقع 1.04 سنت/كيلووات في الساعة وهو رقم قياسي مقارنة بما يتم إنتاجه في العالم.

وبهذا تتضح السياسة السعودية بشأن الطاقة، فمع الإصلاحات المستمرة بهذا الشأن لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة، والاعتراف بضرورة الترشيد، فإننا أمام مرحلة اقتصادية سترسم معالم المستقبل من خلال إدخال مزيج الطاقة المكون من الغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعزز فرص النمو الاقتصادي المتوازن. إن هذا التوازن مطلب اقتصادي لنجاح خطط التوسع المقبلة والقائمة على فتح قطاعات جديدة والوصول بمدينة الرياض لتصبح من أكبر المدن العالمية، مع التوسع الصناعي، وكذلك التوسع في قطاعات السياحة والإيواء وبناء مدينة ذا لاين الجديدة في نيوم، كل ذلك يتطلب توسعا في استخدامات الطاقة مع تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" التي يأتي ضمن برامجها خفض الانبعاثات وتحقيق مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.