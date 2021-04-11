شيفيلد يقترب من الهبوط بعد الخسارة 3-صفر أمام أرسنال

حافظ أرسنال على آماله في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل بالفوز 3-صفر على شيفيلد يونايتد الذي اقترب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتركت النتيجة أرسنال في المركز التاسع برصيد 45 نقطة من 31 مباراة بينما يتذيل شيفيلد الترتيب وله 14 نقطة وبفارق 18 نقطة عن منطقة الأمان قبل سبع جولات على النهاية، وذاك لحيل رويترز.

وأهدر أرسنال عدة فرص قبل أن يتلقى ألكسندر لاكازيت تمريرة داني سيبايوس ويسجل بثقة في مرمى الحارس آرون رامسديل في الدقيقة 33.

وأهدر المهاجم الفرنسي فرصة من 16 مترا، قبل أن يضيف جابرييل مارتينيلي هدفا في الدقيقة 71 عندما تابع كرة مرتدة من الحارس رامسديل بعد تسديدة نيكولا بيبي.

وهذا أول هدف للاعب البرازيلي في الدوري الإنجليزي منذ يناير كانون الثاني 2020 عندما هز آنذاك شباك تشيلسي.

وحسم لاكازيت انتصار النادي اللندني في الدقيقة 85 ليصل إلى هدفه رقم 50 في الدوري حيث تلقى تمريرة رائعة من توماس بارتي وانفرد بالمرمى وسدد في شباك رامسديل من حافة منطقة الجزاء.