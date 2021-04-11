بحضور وزراء التجارة والاتصالات.. 260 رائد ورائدة أعمال يناقشون التحديات

عقد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم اللقاء المفتوح بحضور أكثر من 260 رائد ورائدة أعمال لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وأكد الدكتور القصبي أن رواد ورائدات الأعمال هم العصب الحقيقي للاقتصاد، والدولة حريصة على تذليل العقبات ومعالجة التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمركز الوطني للتنافسية "تيسير" ومركز الأعمال السعودي يعملون على توحيد الجهود لتمكين وتحفيز المنشآت.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن رواد ورائدات الأعمال في التجارة الإلكترونية أثبتوا كفاءتهم وسطروا قصص نجاح حقيقية أثناء جائحة كورونا، وهم أبطال رحلة التعافي والازدهار، وأن وزارة الاتصالات تعمل على تذليل العقبات التي تواجههم بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية المتمثلة في التراخيص والاستضافة والبنية التقنية ومعوقات قطاع النقل والخدمات اللوجستية والمعاملات التجارية وحقوق المستهلك والتاجر وغيرها.

يشار إلى أن منسوبي القطاع الخاص بإمكانهم رفع مرئياتهم وتحدياتهم المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والإجراءات في كافة القطاعات إلكترونيًا عبر منصة مرئيات القطاع الخاص https://www.ncc.gov.sa​ لتتم معالجتها واتخاذ القرارات حيالها للإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.