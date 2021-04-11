رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يبحث مع وزير الاستثمار الإستراتيجية الوطنية للاستثمار

التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في مقر الهيئة بالرياض اليوم بوزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

واستعرض الجانبان الإستراتيجية الوطنية للفضاء، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار وأوجه التكامل بينهما.

كما جرى بحث سبل التعاون بين الهيئة ووزارة الاستثمار في تطوير خطط الاستثمار في قطاع الفضاء، وتحديد المستهدفات وعوامل التمكين وجذب الاستثمارات الدولية والمحلية، ومناقشة أهم الموضوعات في مجالات الاستثمار والحوافز المقدمة من الوزارة في دعم المشاريع ذات الصلة.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، ووكيل وزارة الاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار المهندس محمد الوكيل، ووكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية المهندس صالح خبتي.