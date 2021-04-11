الفلبين تخفف إجراءات الاغلاق في مانيلا وأربعة أقاليم

أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيري قرارا بتخفيف إجراءات الاغلاق في منطقة مانيلا وأربعة أقاليم، وذلك بعد زيادة سعة المستشفيات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث الرئاسي هاري روكي القول اليوم الأحد إن كل من منطقة العاصمة وأقاليم بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت سوف تخضع لحجر صحي مجتمعي معزز معدل ابتداء من غد الاثنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وأضاف أنه تم إضافة 3156 سريرا للمصابين بفيروس كورونا في مستشفيات خاصة وعامة.

وكان قد تم فرض إجراءات إغلاق مشددة على منطقة مترو مانيلا والأقاليم الأربعة المحيطة بها لمدة أسبوعين حتى اليوم، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا واكتظاظ بعض المستشفيات بالمرضى.

وقد سجلت الفلبين اليوم 11 ألفا و 681 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغت حصيلة الوفيات 14 ألفا و 945 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الفلبين 864 ألفا و868 حالة.