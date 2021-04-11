الحج والعمرة تعلن آليات وضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عن ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان. وأشترطت الوزارة التحصين ضد فيروس كورونا بأنواعه الثلاثة محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافي لإصدار التصاريح.

وأكدت الوزارة عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، بالإضافة لعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، بجانب منع اصطحاب الأطفال.

ونوهت الوزارة إلى إتاحة خدمة التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا. ويتم تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي وتصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح.