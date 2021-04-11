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أحداث في صور

عاملان ينظفان محصول الأرز من القشور داخل سوق للحبوب في الهند

عاملان ينظفان محصول الأرز من القشور داخل سوق للحبوب في الهند

«الفرنسية »

عاملان ينظفان محصول الأرز من القشور داخل سوق للحبوب في الهند أمس.

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