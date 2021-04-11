إدارة بايدن تطرد ألفي طالب لجوء في تكساس

ذكرت صحيفة أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن رحلت ما يقرب من ألفي طالب لجوء من تكساس إلى سان دييجو وطردتهم من الولايات المتحدة إلى المكسيك دون منحهم فرصة لطلب الحماية. وتستقبل مدينة تيخوانا المكسيكية ما يصل معدله إلى 100 شخص مطرود يوميا، وفقا لما نقلته صحيفة سان دييجو يونيو تريبيون عن القنصلية المكسيكية في سان دييجو.

ويقوم مسؤولو الهجرة المكسيكيون عموما بنقل العائلات التي يجري ترحيلها إلى ملاجئ للمهاجرين. وذكرت الصحيفة أن الملجأ الرئيسي حاليا يكتظ بالمئات من الآباء والأطفال. وانتقد بايدن برنامج سلفه دونالد ترامب الذي يدعو طالبي اللجوء إلى البقاء في المكسيك، والذي يتطلب منهم الانتظار في المدن الحدودية مثل تيخوانا خلال نظر قضاياهم أمام محكمة الهجرة الأمريكية ، والتي ستقرر ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الحماية. وعملت إدارته بنشاط على إنهاء تلك السياسة