مساع أوروبية لتسوية النزاع الجمركي مع أمريكا .. البداية بتعليق التعريفات 6 أشهر

بعثت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بإشارت جديدة لتسوية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة وأوروبا.وبحسب "الألمانية"، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيسة المفوضية، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية؛ نشرتها في عددها الصادر أمس: "اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي.. من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي".وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قد فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا عقب توليه مهام منصبه.ثم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد على بعض المشروبات، وملابس الجينز، والدراجات البخارية الأمريكية. وفي الآونة الأخيرة، ألمح ساسة معنيون بالشؤون التجارية في واشنطن، إلى رغبتهم في الالتزام بالتعريفات الجمركية.وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أبديا في آذار (مارس) الماضي رغبتيهما في "إنعاش" علاقاتهما التجارية، من خلال هدنة مؤقتة في حرب الرسوم الجمركية في إطار النزاع بين "إيرباص" و"بوينج".واتفق الطرفان على تعليق لأربعة أشهر لهذه الرسوم الجمركية المطبقة على جانبي الأطلسي، في إطار النزاع بين مصنع الطائرات الأوروبي "إيرباص" ومنافسه الأمريكي "بوينج"، وفق ما أعلنت واشنطن وبروكسل في بيان مشترك الشهر الماضي، ويتبادل الطرفان منذ 2004، تهمة تقديم مساعدات حكومية بشكل غير قانوني لشركتيهما المصنعتين للطائرات.وجاء هذا الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وكان ذلك أول اتصال بينهما منذ وصول الرئيس الديمقراطي إلى البيت الأبيض. وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب حينها، إن بايدن "شدد على دعمه للاتحاد الأوروبي والتزامه بترميم وإنعاش الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".وتم الاتفاق خلال هذه المكالمة على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة بشكل متبادل في إطار نزاع "إيرباص"، و"بوينج".وجاء في البيان المشترك أن "ذلك سيتيح للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تخفيف العبء عن شركتيهما المصنعتين والعاملين فيهما، وكذلك تركيز جهودهما على حل هذه النزاعات القديمة العهد في منظمة التجارة العالمية".وأضاف أن الهدف هو "التوصل إلى حل تفاوضي شامل ومستدام للنزاعات في مجال الطيران"، وإضافة إلى ذلك، فإن "العناصر الرئيسة" لحل تفاوضي يجب أن يشمل إطار عمل حول كيفية دعم صناعة الطيران في المستقبل.وكانت فون دير لاين قد أعلنت قبل نشر البيان المشترك أنها "اتفقت مع الرئيس بايدن، على تعليق كل رسومنا المفروضة في إطار النزاعات بين إيرباص وبوينج، على منتجات صناعة الطيران وكذلك تلك غير المتعلقة بهذه الصناعة، لفترة أولية من أربعة أشهر". وخلال المكالمة الهاتفية، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية "شراكة جديدة اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مبنية على القيم والمبادئ المشتركة".وتلقت باريس هذا الإعلان غداة اتفاق مماثل بين بريطانيا والولايات المتحدة، بارتياح، إذ إن الرسوم الجمركية الأمريكية تستهدف، خصوصا مصنعي المشروبات الفرنسيين.وقال برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي "أخيرا، نخرج من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، التي لا تنتج سوى خاسرين".وعد فرانك ريستر وزير التجارة الخارجية الفرنسي، أنها "مرحلة أولى في عملية خفض التصعيد" في مجال التجارة.