مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ألبانيا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية لعدد 31 محافظة في ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، ورئيس المشيخة الإسلامية الألباني فضيلة الشيخ بويار سباهيو، وفريق المركز.

ويتضمن المشروع توزيع 6,332 سلة غذائية يستفيد منها 31,675 فرد من الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، بتكلفة إجمالية قدرها 500,000 دولار أمريكي.

وأبدى الشيخ بويار سباهيو شكره وامتنانه على ما تقدمه المملكة من مشاريع إغاثية وإنسانية للمحتاجين في بلاده، التي تعكس العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع ما بين البلدين.

ويأتي ذلك في ضوء المشاريع الإغاثية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك من المملكة ممثلة بالمركز لجميع الأسر المحتاجة حول العالم.