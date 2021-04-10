الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا وأعلى عدد للوفيات منذ 5 أشهر

سجلت الهند رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 145384 اليوم كما رصدت أكبر عدد من الوفيات منذ أكثر من خمسة أشهر، في الوقت الذي تتعرض فيه لموجة ثانية شديدة من العدوى أجبرت ولاية ماهاراشترا على فرض العزل العام خلال مطلع الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 168436 بعد تسجيل 794 وفاة إضافية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 13.21 مليون، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت الهند أكبر عدد من الإصابات في العالم خلال الأسبوع الأخير تجاوز مئة ألف للمرة الأولى يوم الاثنين واستمر تجاوز هذا الرقم أربع مرات بعد ذلك.

وعزت الحكومة ذلك إلى الازدحام والإحجام عن استخدام الكمامات حيث أعيد فتح المؤسسات التجارية بالكامل تقريبا منذ فبراير ليتم إغلاقها جزئيا مرة أخرى للسيطرة على الزيادة الحالية.

وقال مسؤولون إن ولاية ماهاراشترا، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات، أغلقت بالفعل المطاعم والمراكز التجارية ودور العبادة ومنعت معظم الناس من التنقل للسيطرة على انتشار المرض الذي هدد قدرة المراكز الطبية على استيعاب الحالات وتسبب في نقص اللقاحات.