2.8 مليار دولار غرامة على مجموعة علي بابا لانتهاك قواعد الاحتكار

فرضت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق غرامة بقيمة 2.8 مليار دولار على مجموعة علي بابا بسبب اتهامات بانتهاك عملاق البيع بالتجزئة على الإنترنت قواعد الاحتكار، وفقا لـ"الألمانية".

وفرضت إدارة تنظيم السوق هذه العقوبة بعد أن خلصت إلى أن أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم قد استغلت موقعها المهيمن في السوق لمعاقبة التجار الذين عرضوا سلعا على منصات منافسة، في خطوة قالت إنها أعاقت المنافسة.

وفرضت الإدارة غرامة على مجموعة علي بابا قدرها 18.2 مليار يوان (2.8 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4 في المائة من مبيعاتها المحلية لعام 2019 البالغة 456 مليار يوان.

ومع التعرض لأعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها وكالات حماية المنافسة ضد شركة إنترنت صينية، تثار أسئلة جديدة حول مستقبل علي بابا ومؤسسها جاك ما.

ونادرا ما شوهد جاك ما في فعاليات عامة منذ أن انتقد علنا سلطة الرقابة المالية الصينية في الخريف الماضي في خطوة يبدو أنها أثارت غضب المسؤولين.

وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.

وقالت الشركة "سنعزز العمليات وفقا للقانون، ونعزز بشكل أكبر بناء نظام امتثال، يقوم على الابتكار والتطوير، ونفي بمسؤولياتنا الاجتماعية بشكل أفضل".

وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في ديسمبر.

وأكد المنظمون في قرارهم أن سلوك علي بابا "يقضي على المنافسة ويقيدها" ويؤثر سلبا على الابتكار والتطوير في سوق خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الصين. وقالت المنظمة إن حقوق المستهلكين ومصالحهم تضررت أيضا.

ويقول الخبراء إن مجموعة علي بابا ستتمكن من التعامل مع الغرامة الضخمة بسهولة، حيث حققت المجموعة أرباحا تجاوزت 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فقط.