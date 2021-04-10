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أحداث في صور

فنزويليون يصطفون لإعادة ملء أسطوانات الأكسجين لاستخدامها إثر موجة قاسية من فيروس كورونا

فنزويليون يصطفون لإعادة ملء أسطوانات الأكسجين لاستخدامها إثر موجة قاسية من فيروس كورونا

فنزويليون يصطفون أمس، لإعادة ملء أسطوانات الأكسجين لاستخدامها، إثر موجة قاسية من فيروس كورونا تجتاح البلاد. «الفرنسية»

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