فنزويليون يصطفون أمس، لإعادة ملء أسطوانات الأكسجين لاستخدامها، إثر موجة قاسية من فيروس كورونا تجتاح البلاد. «الفرنسية»
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- فنزويليون يصطفون لإعادة ملء أسطوانات الأكسجين لاستخدامها إثر موجة قاسية من فيروس كورونا
أحداث في صور
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