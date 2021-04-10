فنزويليون يصطفون لإعادة ملء أسطوانات الأكسجين لاستخدامها إثر موجة قاسية من فيروس كورونا

فنزويليون يصطفون أمس، لإعادة ملء أسطوانات الأكسجين لاستخدامها، إثر موجة قاسية من فيروس كورونا تجتاح البلاد. «الفرنسية»