«الصحة»: 44 % من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

أكدت وزارة الصحة، أن 44 في المائة من العدوى تحدث قبل ظهور الأعراض على المصاب، داعية إلى الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد.وأعلنت الوزارة عن إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة دون حجز موعد في تطبيق "صحتي" للفئة العمرية من 75 عاما وأكثر، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في جميع مناطق المملكة.وكشفت الوزارة عن أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من ستة ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزا للقاح في مختلف مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وسجلت إصابات فيروس كورونا الجديدة في السعودية 904 حالات جديدة أمس، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 396758 إصابة بينها 7.823 حالة نشطة، منها 898 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات. وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 382198 بشفاء 540 حالة جديدة.وتم تسجيل تسع وفيات جديدة، ليبلغ الإجمالي 6737 وفاة. وتوزعت الإصابات الجديدة في عدد من المناطق، تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 401 حالة.