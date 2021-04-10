نكسة جديدة لطائرة بوينج 737 ماكس .. الشركة توصي عملاءها بمعالجة مشكلة محتملة

أوصت شركة بوينج الأمريكية 16 عميلا يستخدمون بعض طرازات طائرة 737 ماكس بمعالجة "مشكلة كهربائية محتملة"، في نكسة جديدة لطائراتها الأكثر شعبية.وبحسب "الفرنسية"، نجح عملاق صناعة الطيران في إعادة العمل بطائرات 737 ماكس في أواخر 2020 بعد قرار منع أسطول ماكس من الطيران لمدة 20 شهرا إثر حادثين كبيرين تعرض لهما.ونهاية الشهر الماضي، ذكرت "بوينج"، أنها تلقت طلبا من شركة طيران "ساوث وست" الأمريكية لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، فيما يتعافى قطاع الطيران من آثار جائحة كوفيد - 19.وقالت الشركة في بيان إن المشكلة المحتملة التي تم تحديدها أمس، تتطلب "التحقق من وجود مسار أرضي كاف لأحد مكونات نظام الطاقة الكهربائية".وأوضحت الشركة أنها "تعمل عن كثب" مع هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي.وكانت طائرة 737 ماكس الأكثر مبيعا لدى شركة بوينج حتى قرار منعها من الطيران في آذار (مارس) 2019.وفي خضم أزمة كوفيد - 19، تلقت بوينج 655 طلب إلغاء شراء طائرات أو تحويل طلبات إلى العام المقبل، وفي شباط (فبراير) شهدت "بوينج" عمليات إلغاء أكثر من تلقي طلبات جديدة.واستؤنفت الرحلات التجارية للطائرة في كانون الأول (ديسمبر) 2020 بواسطة شركة جول البرازيلية ثم في الولايات المتحدة وكندا.وشهدت مجموعة بوينج في الأعوام الماضية مشكلات خطيرة مع طائراتها من طراز 737 ماكس.وفي آذار (مارس) 2019، صدر قرار بمنع استخدام هذه الطائرات بعد حادثين أوقعتا 346 قتيلا إثر تحطم طائرة "لايون إير"، في إندونيسيا في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 نحو (189 قتيلا) وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار (مارس) 2019 في إثيوبيا (157 قتيلا).وفي الحادثتين، تلقى نظام التحكم بالطائرة إشارات خاطئة من واحدة من مجستي زاويتي المواجهة في الطائرة تبين أنها في حالة سقوط، ما دفع النظام آليا إلى وضع الطائرة في حالة هبوط رغم محاولة الطيارين تعطيله.وشركة بوينج أوصت خلال شباط (فبراير) الماضي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينج 777 المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.وقالت "بوينج" إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن التي تعمل بمحركات برات آند وتني 4000 - 112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينج 777 التي تعمل بمحركات برات آند وتني 4000 - 112.وقالت شركة يونايتد إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز بوينج 777 المزودة بمحركات برات آند وتني 4000 وعددها 24 طائرة.وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد قالت إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو مما أدى إلى تناثر أجزاء منها لكنها عادت بسلام إلى المطار.