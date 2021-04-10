قانون فرنسي وفورة من الإنفاق يشكلان تهديدا لمركز جنيف دوليا

بعد أعوام من الدراسات والمداولات، أعطت الحكومة الفرنسية نفسها أخيرا مجموعة من الأدوات التشريعية الألمعية - وميزانية ضخمة جدا - للشروع في جهد منظم وكبير لجذب المنظمات والجمعيات والمؤسسات الدولية وغير الحكومية على أراضيها.الهدف الأول لهذه الجهود - وبعضها جار بالفعل - هو سويسرا، ولا سيما جنيف الدولية، طبقا للمخاوف السائدة هنا على الصعيدين الحكومي والشعبي.تقول الأوساط القلقة من هذا التطور: "إن حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جعلت من هذه المبادرة أولوية في عملها، على أمل أن تسهم في زيادة النفوذ الدولي لفرنسا في الخارج، وتولد عائدات اقتصادية مهمة".هذه الأحكام القانونية سيتم الانتهاء من تغليفها قريبا في قانون جديد. تقول هذه، "إنه ليس هناك من شك في أن الحكومة الفرنسية استعارت كتاب قواعد الجذب في سويسرا، وقامت بتكييفه مع النظام السياسي والمؤسسات في البلاد، وإن هذه الخطوة استغرقت أعواما لصنعها".الفكرة، في الواقع، ليست جديدة تماما، وإن اقتباس فرنسا النموذج السويسري في استقبال المنظمات الدولية لم يرد إشارة، بل صراحة.وردت معظم التوصيات في دراسة كتبها ميشيل هونو، النائب الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، في 2012، قال: "تفتقر فرنسا إلى الآليات اللازمة لجذب المنظمات الدولية، التي تمكنت بعض البلدان المضيفة من إنشائها. (...)، إن التناقض مع سويسرا – الذي يعد نموذجا على نطاق واسع – واضح".يشير النائب على وجه التحديد إلى إنشاء مؤسسة مباني المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، التي تعمل كمالكة للكيانات الدولية التي تتخذ من مدينة كالفن مقرا لها، وأيضا إلى مركز جنيف الدولي للمؤتمرات كمثالين مبتكَرين. قال هونو في مذكرته: "لقد تأثرت بوضوح بالنظام السويسري".بعد تسعة أعوام، لا تزال نفحة من الإحباط قائمة من خلال الوثائق الفرنسية التي تدعم التشريع الجديد. تقول آخر وثيقة فرنسية بهذا الصدد تم الكشف عنها هنا، "إنه على مدى الأعوام الـ20 الماضية، تمكنت سويسرا من اجتذاب منظمات صحية عالمية كبرى، بعضها أنشئ بمبادرة من فرنسا، مثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين".تقر الوثيقة بأن "فرنسا لم تتمكن من تهيئة ظروف جذابة بما فيه الكفاية، على الرغم من مشاركتها السياسية والاقتصادية في تأسيس المنظمة". هذا هو بالضبط الموقف الذي لا تريد فرنسا أن تجد نفسها فيه بعد الآن. في القانون الجديد، هي تبحث عن الصيغة الرابحة التي تدر مالا وسمعة لها.يسمح بند في القانون للحكومة بتجاوز عملية النواب البطيئة عندما يتطلب الأمر أن تكون القرارات الأساسية سريعة. لكن إذا كانت السرعة مهمة، فإن المال والنفوذ السياسي يتحدثان.ويقول مصدر سويسري مطلع لـ"الاقتصادية"، "إن فرنسا وضعت 200 مليون يورو لاستضافة منظمة جلوبال بارتنر شيب فور أجيوكيشن - الشراكة العالمية للتعليم GPE - في باريس، ما قلل من قوة العروض المقدمة من واشنطن وكوبنهاجن وجنيف". ووفقا للمصدر نفسه، تدخل إيمانويل ماكرون شخصيا لإبرام الصفقة التي لم يتم الكشف عنها بعد.إلى جانب الإسهام في تعزيز النفوذ الدولي لفرنسا، تلاحظ الحكومة في بلاغها إلى الجمعية الوطنية، أن وجود المنظمات الدولية سيكون له فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.كمثال على ذلك، تكشف أنه في 2018، حققت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إيرادات لفرنسا بلغت 548 مليون يورو، مقابل مساهمة قدرها 30 مليون يورو من الدولة.من جانبها، تجلب المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" وهو أكبر مختبر في العالم في فيزياء الجسيمات يقع تحت الأراضي الفرنسية والسويسرية، نحو 500 مليون يورو، أي ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمة مساهمة فرنسا السنوية في المنظمة.عدة مصادر سويسرية مطلعة اتصلت بها "الاقتصادية" تنظر إلى مبادرة فرنسا كمثال آخر على زيادة المنافسة بين الدول المضيفة للمنظمات الدولية، وتميل إلى التقليل من قدرة المبادرة الفرنسية على "تخريب" المركز الدولي لجنيف.وتقول "دول أخرى مثل النمسا، اعتمدت أخيرا تشريعات الدولة المضيفة مشابهة لسويسرا والآن فرنسا، لكن مركز جنيف لم يتزحزح".ويذكر أحد المساهمين في صنع السياسة المضيفة لسويسرا لـ"الإقتصادية"، "تشكل جنيف الدولية نظاما بيئيا قويا جدا له عديد من المزايا والأصول يستند إلى تراث قديم. بدورها، تتمتع باريس بتقليد عريق في كونها جهة فاعلة متعددة الأطراف، لكن جنيف الدولية هي المركز العالمي للحوكمة المتعددة الأطراف. أنا لا أقول إننا يجب أن نشعر بالرضا عن الذات والراحة على أمجادنا، لكنني أعتقد أن الأساسيات سليمة".طبقا لتحليل الوثائق الفرنسية، يبدو أن باريس تضع نهجا ذا شقين، يستهدف قطاعات محددة، "على مراحل مع الأولويات السياسية الحالية". فقد حددت فرنسا منظمة "جي سي إي آر أف" التي تعمل على منع التطرف والعنف ومقرها جنيف، على أنها ذات أهمية للحكومة الفرنسية. كل من فرنسا وسويسرا هي من بين الجهات المانحة لهذه المنظمة.على نحو مماثل، فإن الصحة العالمية هي على رأس جدول الأعمال الفرنسي في جذب المنظمات الدولية. وكما هي الحال مع "منظمة الشراكة العالمية للتعليم"، قدمت باريس مغريات عديدة لاستضافة "أكاديمية منظمة الصحة العالمية"، وسط صراخ سويسرا بأن الأكاديمية ينبغي أن تكون بجوار المنظمة الأم، منظمة الصحة العالمية في جنيف.في الأخير، نجحت فرنسا في جذب الأكاديمية، وجاء، إيمانويل ماكرون، إلى جنيف في 11 حزيران (يونيو) 2019 ليوقع مع تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "إعلان نوايا" لإنشاء أكاديمية منظمة الصحة العالمية. نتيجة لهذا "الإعلان"، أنشئت الأكاديمية على الإنترنت منذ بضعة أيام باستثمار الحكومة الفرنسية 90 مليون يورو، وتقرر أن تكون الأكاديمية على الأراضي الفرنسية، ربما في مدينة ليون، لكن لم يتم حتى الآن تسمية مديرها.