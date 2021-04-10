المناعي: 80 % من المصابين عادوا

أكد التونسي يوسف المناعي مدرب فريق القادسية لكرة القدم، أن فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أعطت فريقه أريحية كبيرة، وخففت الضغوط على اللاعبين، إضافة إلى عودة 80 في المائة من المصابين. وقال المناعي، "اللاعبون لديهم الحماس، أن يقدموا كل ما لديهم أمام الاتفاق في ديربي الشرقية". ورد المناعي على حديث أحمد المالكي مساعد مدرب الاتفاق، عقب تأكيده غياب سبعة لاعبين عن المباراة، قائلا "الاتفاق يملك أفضل مجموعة من اللاعبين بعد الهلال والنصر، الاتفاق فريق متميز، ولو تحدثنا عن الإصابات فالقادسية أكثر الفرق معاناة من الإصابات وكل مباراة نلعبها بحذر".وأضاف، "مباراة جارين واللاعبون يلعبون بكل جدية وحماس ومتأكد أنها ستكون مباراة سيستمتع فيها جماهير الفريقين"، رافضا التأكيد على تفوق الاتفاق في مباراة الدور الأول، التي خسرها 1 /2، وقال "الفريقان تقاسما شوطي المباراة، فقط خسرنا النتيجة"، موضحا "تبقى ست جولات، الأندية لها حساباتها الخاصة، الحديث عن هبوط أي فريق سابق لأوانه". من جهته، أبدى المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا ثقته في قدرات فريقه على العودة لسكة الانتصارات بعد ستة تعثرات، وقال "تنتظرنا مباراة مهمة اليوم، ونسعى إلى تقديم مباراة كبيرة ترضي جمهورنا ونتمنى الفوز في نهاية المطاف، وعندما تتمنى شيئا عليك أن تجهز الأدوات اللازمة لتحقيق أحلامك، لدينا الإمكانات لذلك". وأضاف "المدرب طلب من اللاعبين الدقة في تنفيذ تعليماته، والالتزام بالنهج التكتيكي الذي وضعه من أجل ضمان تجاوز عقبة الاتفاق، استفدنا من فترة الراحة، وأصبحت قائمة الفريق خالية من الإصابات للمرة الأولى".