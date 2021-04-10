وأضاف، "مباراة جارين واللاعبون يلعبون بكل جدية وحماس ومتأكد أنها ستكون مباراة سيستمتع فيها جماهير الفريقين"، رافضا التأكيد على تفوق الاتفاق في مباراة الدور الأول، التي خسرها 1 /2، وقال "الفريقان تقاسما شوطي المباراة، فقط خسرنا النتيجة"، موضحا "تبقى ست جولات، الأندية لها حساباتها الخاصة، الحديث عن هبوط أي فريق سابق لأوانه". من جهته، أبدى المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا ثقته في قدرات فريقه على العودة لسكة الانتصارات بعد ستة تعثرات، وقال "تنتظرنا مباراة مهمة اليوم، ونسعى إلى تقديم مباراة كبيرة ترضي جمهورنا ونتمنى الفوز في نهاية المطاف، وعندما تتمنى شيئا عليك أن تجهز الأدوات اللازمة لتحقيق أحلامك، لدينا الإمكانات لذلك". وأضاف "المدرب طلب من اللاعبين الدقة في تنفيذ تعليماته، والالتزام بالنهج التكتيكي الذي وضعه من أجل ضمان تجاوز عقبة الاتفاق، استفدنا من فترة الراحة، وأصبحت قائمة الفريق خالية من الإصابات للمرة الأولى".
المناعي: 80 % من المصابين عادوا
وأضاف، "مباراة جارين واللاعبون يلعبون بكل جدية وحماس ومتأكد أنها ستكون مباراة سيستمتع فيها جماهير الفريقين"، رافضا التأكيد على تفوق الاتفاق في مباراة الدور الأول، التي خسرها 1 /2، وقال "الفريقان تقاسما شوطي المباراة، فقط خسرنا النتيجة"، موضحا "تبقى ست جولات، الأندية لها حساباتها الخاصة، الحديث عن هبوط أي فريق سابق لأوانه". من جهته، أبدى المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا ثقته في قدرات فريقه على العودة لسكة الانتصارات بعد ستة تعثرات، وقال "تنتظرنا مباراة مهمة اليوم، ونسعى إلى تقديم مباراة كبيرة ترضي جمهورنا ونتمنى الفوز في نهاية المطاف، وعندما تتمنى شيئا عليك أن تجهز الأدوات اللازمة لتحقيق أحلامك، لدينا الإمكانات لذلك". وأضاف "المدرب طلب من اللاعبين الدقة في تنفيذ تعليماته، والالتزام بالنهج التكتيكي الذي وضعه من أجل ضمان تجاوز عقبة الاتفاق، استفدنا من فترة الراحة، وأصبحت قائمة الفريق خالية من الإصابات للمرة الأولى".
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