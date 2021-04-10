النصر يستنجد بمدرب الألقاب الـ 10

أعلن نادي النصر أمس، تعاقده مع المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب فريق باهيا لكرة القدم السابق، وبكامل جهازه المساعد للإشراف على تدريب الفريق الأول على أن يصل للرياض خلال الـ24 ساعة المقبلة.وعلمت "الاقتصادية" أن إدارة النادي أبلغت الكرواتي المؤقت ألن هورفات بقرار الإقالة عقب الخسارة من ضمك 2 /3 أمس في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وسبق لمينيز (58 عاما) أن درب منتخب البرازيل عام 2010 خلفا لمواطنه دونجا، وبعد عامين أقيل من منصبه بسبب أداء الفريق غير المقنع بحسب بيان الاتحاد البرازيلي.ويعد النصر محطته التدريبية الثانية خارج بلاده بعد شاندونج لونينج الصيني، والمحطة التدريبية الـ12 من عام 2004، أشرف فيها على 425 مباراة، حقق منها 189 انتصارا، 103 تعادلات، وخسر 133 مباراة، حصل فيها على عشرة ألقاب والميدالية الفضية في منافسات كرة القدم من دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن مع المنتخب الأولمبي، وفاز أيضا بلقب أفضل مدرب في بلاده مرتين عام 2018، و2019 على التوالي.ويعد مينيز المدرب الثالث للنصر هذا الموسم بعد البرتغالي روي فيتوريا، والكرواتي المؤقت ألن هورفات.