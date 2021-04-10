كما غاب البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد، عن التسجيل أمس، فظل في وصافة الهدافين بـ(15 هدفا)، بجانب السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها، الأنجولي فابيو أبرو مهاجم الباطن، بينما الثلاثي جوليو تافاريس من الرأس الأخضر مهاجم الفيصلي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب في الرابع بتسجيل (13 هدفا)، ويأتي خلفهم الثنائي المغربي كريم البركاوي، والكاميروني ليندر تاوامبا الذي غاب عن التسجيل أمام التعاون بـ(12 هدفا).
زيلايا .. ثالثا وحيدا
كما غاب البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد، عن التسجيل أمس، فظل في وصافة الهدافين بـ(15 هدفا)، بجانب السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها، الأنجولي فابيو أبرو مهاجم الباطن، بينما الثلاثي جوليو تافاريس من الرأس الأخضر مهاجم الفيصلي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب في الرابع بتسجيل (13 هدفا)، ويأتي خلفهم الثنائي المغربي كريم البركاوي، والكاميروني ليندر تاوامبا الذي غاب عن التسجيل أمام التعاون بـ(12 هدفا).
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