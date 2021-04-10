زيلايا .. ثالثا وحيدا

فيما غاب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال لكرة القدم متصدر الهدافين بـ(18 هدفا) عن التسجيل أمام الاتحاد 0 /2 أمس في الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تقدم إيميليو زيلايا مهاجم ضمك خطوة وأصبح ثالثا بهدفه في النصر 3 /2، بـ14 هدفا.كما غاب البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد، عن التسجيل أمس، فظل في وصافة الهدافين بـ(15 هدفا)، بجانب السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها، الأنجولي فابيو أبرو مهاجم الباطن، بينما الثلاثي جوليو تافاريس من الرأس الأخضر مهاجم الفيصلي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب في الرابع بتسجيل (13 هدفا)، ويأتي خلفهم الثنائي المغربي كريم البركاوي، والكاميروني ليندر تاوامبا الذي غاب عن التسجيل أمام التعاون بـ(12 هدفا).