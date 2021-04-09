"ترافيجورا" لتجارة السلع الأولية تدشن قسما لتداولات الكربون

شرعت شركة تجارة السلع الأولية العالمية ترافيجورا، في تدشين قسم لتداول الكربون بقيادة هانا هاومان، في إطار مسعاها لكسب موطئ قدم في تحول الطاقة العالمي، وفقا لـ"رويترز".وأسست الشركة، التي مقرها جنيف قسما للطاقة المتجددة والكهرباء في 2019 ليصبح الركيزة الثالثة الأساسية بجانب تداول المعادن والنفط، وأسست مشروعا مشتركا يدعى نالا ريسورسيز للاستثمار في الطاقة الخضراء.وقال البيان إن هاومان تولت في الآونة الأخيرة منصب رئيسة النفط الخام المعنية بأوروبا، وسيعمل فريق الكربون الجديد من جنيف وهيوستن وسنغافورة.وبعض أعضاء الفريق نشطون بالفعل ويعملون، لكن "ترافيجورا" قالت إنها تسعى لتعيين المزيد، وأصبح كونور مكفادين، الذي يتداول في خام غرب تكساس الوسيط في هيوستن مع الشركة، الرئيس الجديد للخام لأوروبا في جنيف.وتنمو سوق الكربون بوتيرة سريعة، إذ يفرض المستثمرون ضغوطا على الشركات لخفض انبعاثات الكربون وتبني خطط استدامة.وكشفت بيانات رسمية درسها محللو كربون في رفينيتيف أخيرا، أن الانبعاثات الخاضعة لتنظيمات سوق الكربون الأوروبية انخفضت 14.4 في المائة في 2020، في أكبر نسبة تراجع مئوية حتى الآن، حيث كبلت قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 النشاط الاقتصادي وأدت لتوقف الطيران، وفقا لـ"رويترز".ويخضع نحو 45 في المائة من إنتاج غازات الاحتباس الحراري لقواعد نظام تبادل حصص الانبعاثات، أداة الاتحاد الأوروبي الرائدة لمواجهة زيادة درجة حرارة الأرض عبر الدفع مقابل الحق في إصدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وكشف تفسير محللي رفينيتيف لبيانات المفوضية الأوروبية أن الانبعاثات، التي يغطيها نظام التبادل بلغت إجمالا 1.365 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بانخفاض 14.4 عن العام السابق.وهذا التراجع هو الأكبر من حيث النسبة المئوية منذ إطلاق السوق في 2005، ولا تغطي السوق الانبعاثات من الزراعة أو النقل بخلاف قطاع الطيران.ومع تقييد حركة السفر العالمية تراجعت انبعاثات قطاع الطيران 58.4 في المائة إلى 25.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.وكشفت البيانات أن الانبعاثات الثابتة، التي يغطيها النظام، مثل الصادرة عن محطات الكهرباء والمصانع بلغت 1.339 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بانخفاض 12.6 في المائة في العام الماضي.