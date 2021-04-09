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أسواق الأسهم- العالمية

"ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" يهبطان بفعل خسائر لأسهم التكنولوجيا

"ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" يهبطان بفعل خسائر لأسهم التكنولوجيا

الاقتصادية من الرياض

استهل المؤشران ستاندرد أند بورز وناسداك المجمع على تراجع اليوم إذ أثر ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية سلبا على أسهم شركات التكنولوجيا عالية التقييم بعد يوم من تسجيل ستاندرد أند بورز إغلاقا قياسيا مرتفعا، وفقا لـ"رويترز".
وتراجع ستاندرد أند بورز 1.06 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 4096.11 نقطة، في حين فقد ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا 42.30 نقطة أو 0.31 في المائة ليسجل 13787.02 نقطة.
وارتفع المؤشر داو جونز 22.62 نقطة أو 0.07 في المائة ليصل إلى 33526.19 نقطة.

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