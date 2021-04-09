بريطانيا.. استمرار زيادة الثقة في لقاح "أسترازينيكا"

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية سكان بريطانيا لا يزالون يشعرون بالثقة بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بالرغم من الضوابط الجديدة التي تتعلق باستخدامه، بعد ما تردد عن احتمال تسببه في جلطات بالدم.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن ثلاثة أرباع المشاركين أعربوا عن اعتقادهم بأن اللقاح آمن، في تراجع بنسبة 2 بالمئة فقط مقارنة بشهر مارس الماضي.

وارتفعت نسبة من يعتبرون أن لقاح شركتي فايزر وبيونتيك آمن بنسبة 3 بالمئة إلى 78 بالمئة.

وكشف الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية تراجعا هامشيا في معدل الثقة باللقاح، الذي يستخدم على نطاق واسع في بريطانيا، بعد تطويره من خلال شراكة مع جامعة أوكسفورد.

وتشير البيانات إلى أن المخاوف من احتمالات التعرض لجلطات بالدم بعد الحصول على اللقاح قد لا تؤثر على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا، وهي من أسرع حملات التطعيم في العالم.

وأجرى الاستطلاع بعد أن قررت بريطانيا أن يقتصر تقديم لقاح أسترازينيكا على من تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما، بسبب المخاوف من حدوث جلطات. وسوف يحصل الأشخاص الأصغر سنا على لقاحي فايزر أو مودرنا كبدائل، عندما تتوافر الامدادات.