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أحداث في صور

متظاهرون ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في باريس

متظاهرون ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في باريس

. «رويترز »
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