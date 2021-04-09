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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

قائمة أثرياء العالم تنمو رغم تأثير جائحة كوفيد على الاقتصاد

قائمة أثرياء العالم تنمو رغم تأثير جائحة كوفيد على الاقتصاد

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