تراجع طفيف للأسهم السعودية وسط انخفاض السيولة عن المتوسط الشهري بـ 25 %

تراجعت الأسهم السعودية أمس، لكنها بقيت محافظة على مستوياتها فوق عشرة آلاف نقطة، وجاء تراجعها طفيفا بنحو نقطتين لتغلق عند 10012 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة إلى 1368 نقطة، وتراجعت السيولة بنحو 1.6 مليار لتصل إلى 8.9 مليار ريال دون المتوسط الشهري بنحو 25 في المائة، ليظهر تراجع اهتمام المتعاملين في التداول في المناطق السعرية الحالية، وشهدت السوق تداولا بين المنطقتين الخضراء والحمراء، إلا أنها لم تحدد اتجاها لها خلال الجلسة، لتظهر حالة الحيرة والتردد عند المتعاملين. استمرار الحيرة عند مستويات سعرية مرتفعة، سيسهم في تزايد رغبة البيع لجني الأرباح بعد توقف المكاسب الرأسمالية، ما سيزيد الضغوط البيعية في السوق.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 10011 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 10039 نقطة بمكاسب 0.25 في المائة، بينما الأدنى عند 9977 نقطة فاقدا 0.37 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10012 نقطة فاقدا نقطتين. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 8.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 54 مليون سهم لتصل إلى 282 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 36 ألف صفقة لتصل إلى 382 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 1.8 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.85 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.8 في المائة، يليه "النقل" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 11 في المائة بقيمة مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "ساكو" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 69.20 ريال، يليه "تبوك الزراعية" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 31.45 ريال، وحل ثالثا "بتروكيم" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 47.05 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت السعودية" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 64.60 ريال، يليه "سايكو" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 22.22 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 36.65 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 362 مليون ريال، يليه "تبوك الزراعية" بقيمة 302 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 275 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية