ارتفاع المؤشرات الأمريكية .. "ستاندرد آند بورز" عند ذروة قياسية بفضل أسهم التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ذروة قياسية، مدعوما بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، بعد يوم من تجديد مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهده بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى أن يترسخ التعافي الاقتصادي.

وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 23.6 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 33469.89 نقطة، وتقدم ستاندرد آند بورز عشر نقاط أو 0.25 في المائة، مسجلا 4089.95 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 108 نقاط أو 0.79 في المائة إلى 13796.892 نقطة.

من جهة أخرى، بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة أمس بفضل تفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي عالمي مدفوع بالتحفيز بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبقاء السياسة النقدية ميسرة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، ليعزز المكاسب، التي حققها هذا الأسبوع حين محا الخسائر المدفوعة كافة بجائحة فيروس كورونا.

وقادت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات وتجارة التجزئة المكاسب على المؤشر، لترتفع بما يراوح بين 0.7 في المائة و1 في المائة.

وكشف محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة أمس الأول أن مسؤولي مجلس الاحتياطي ما زال ينتابهم القلق بشأن المخاطر القائمة لجائحة فيروس كورونا وأنهم ملتزمون بتعزيز الاقتصاد لحين حدوث تعاف أكثر متانة.

وتجاهل المستثمرون بوجه عام إعلان عدة دول أوروبية قيودا على استخدام لقاح "أسترا زينيكا" المضاد لكوفيد-19 لأصحاب الأعمار الأقل، بعد كشف صلته بحدوث جلطات نادرة في الدم، وارتفع سهم شركة صناعة الأدوية البريطانية 0.7 في المائة.

وفي آسيا، هبطت الأسهم اليابانية أمس، إذ تعرضت لضغوط جراء ارتفاع في الإصابات المحلية بفيروس كورونا والإعادة المحتملة لقيود على النشاط الاقتصادي.

ونزل مؤشر نيكاي 0.07 في المائة إلى 29708.98 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 في المائة إلى 1951.86 نقطة.

وقالت حاكمة طوكيو أمس، إنها ستطلب من الحكومة المركزية تبني إجراءات طوارئ في العاصمة لمكافحة زيادة مفاجئة في الإصابات بفيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة للفيروس.

كما من المنتظر أن تعلن مدينة أوساكا الواقعة في غرب البلاد حالة الطوارئ الطبية بعد ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بها إلى مستوى قياسي، ما أثار حالة من القلق بين مسؤولي الصحة العامة.

وكانت الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 هي "تاكيدا" للأدوية الذي نزل 3.08 في المائة وتلاه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية متراجعا 2.51 في المائة.

وكان سهم "ميتالز" من بين الرابحين، إذ ارتفع 4.85 في المائة بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي أن مجموعة تقودها "باين كابيتال" ظهرت كعارض شراء مفضل لحصة 53 في المائة من الشركة بقيمة نحو 7.3 مليار دولار. ونزلت أسهم شركتها الأم "هيتاشي" 0.87 في المائة.

وتراجع سهم "توشيبا" 0.44 في المائة بعد يوم من تلقي الشركة عرضا بقيمة 20 مليار دولار من شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز لتحويلها إلى شركة خاصة.