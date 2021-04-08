روسيا تتوقع استمرار تأثر طلب النفط بالجائحة حتى 2023-2024

أظهرت مسودة وثيقة حكومية اليوم أن روسيا تتوقع إمكانية استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاستهلاك العالمي من النفط ومنتجاته حتى 2023-2024، وفقا لـ"رويترز".

تتضمن المسودة الخطوط العريضة للتطورات المتوقعة في قطاع النفط حتى العام 2035، وتُظهر أن حصة روسيا من سوق النفط العالمية قد تتقلص بسبب القيود المفروضة على الإنتاج والصادرات.