أظهرت مسودة وثيقة حكومية اليوم أن روسيا تتوقع إمكانية استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاستهلاك العالمي من النفط ومنتجاته حتى 2023-2024، وفقا لـ"رويترز".
تتضمن المسودة الخطوط العريضة للتطورات المتوقعة في قطاع النفط حتى العام 2035، وتُظهر أن حصة روسيا من سوق النفط العالمية قد تتقلص بسبب القيود المفروضة على الإنتاج والصادرات.
روسيا تتوقع استمرار تأثر طلب النفط بالجائحة حتى 2023-2024
أظهرت مسودة وثيقة حكومية اليوم أن روسيا تتوقع إمكانية استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاستهلاك العالمي من النفط ومنتجاته حتى 2023-2024، وفقا لـ"رويترز".
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