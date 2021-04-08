أسهم أوروبا تبلغ مستويات قياسية .. وشركات التعدين في المقدمة

بلغت أسهم أوروبا مستويات قياسية مرتفعة اليوم بفضل تفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي عالمي مدفوع بالتحفيز بعد تعهد المركزي الأمريكي بإبقاء السياسة النقدية ميسرة. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش ليعزز مكاسبه هذا الأسبوع حين محا كافة الخسائر المدفوعة بالجائحة.

وقادت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات وتجارة التجزئة المكاسب على المؤشر لترتفع بما يتراوح بين 0.7 و 1 % في التعاملات المبكرة. وكشف محضر اجتماع للمركزي الأمريكي بشأن السياسة أن مسؤوليه ينتابهم قلق بشأن المخاطر القائمة للجائحة وأنهم ملتزمون بتعزيز الاقتصاد لحين حدوث تعاف أكثر متانة.

وتجاهل المستثمرون بوجه عام إعلان عدة دول أوروبية قيودا على استخدام لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد 19 لأصحاب الأعمار الأقل بعد كشف صلته بحدوث جلطات نادرة في الدم. وارتفع سهم شركة صناعة الأدوية البريطانية 0.7%.