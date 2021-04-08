بمليار دولار .. كوريا الجنوبية تتحمل جزء من تكاليف نشر قوات أمريكية على أراضيها

وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رسميا اليوم على اتفاق لتقاسم التكلفة الدفاعية. ووفقا لوكالة "يونهاب" فقد وقع تشوي جونج كون نائب وزير الخارجية الأول ووروب رابسون القائم بأعمال السفارة الأمريكية في سول الاتفاق الذي تتحمل سول بموجبه 1.05 مليار دولار هذا العام من تكلفة نشر القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 28,500 جندي أمريكي في كوريا.

وذكرت وزارة الخارجية أن الحكومة سترسل الاتفاق الذي يسمى اتفاقية التدابير الخاصة إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه في أسرع وقت. وتوصل البلدان إلى الاتفاق الأحدث الذي سوف يستمر حتى 2025 بعد عام ونصف من مفاوضات شاقة أثارت مخاوف حول تقويض التحالف الثنائي في مواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المستمرة.

وتتحمل سول جزئيا منذ 1991 تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا ويشمل هذا بناء المنشآت العسكرية والثكنات والمرافق التدريبية والتشغيلية ومرافق الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي.